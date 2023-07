TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 8. Juli 2023 von Peter Nindler "Wohnungsnot"

Innsbruck (OTS) - Tausende Tiroler Familien können sich das Wohnen kaum noch leisten, aber in Innsbruck stehen 3000 Wohnungen leer. Wohnungslosigkeit wird zum strukturellen Problem, weil der freie Wohnungsmarkt für viele nicht mehr erschwinglich ist.

In Tirol gibt es eine strukturelle Wohnungsnot. Was aber nicht gleichbedeutend ist mit einem generellen Versagen der Politik. Denn im Gegensatz zu anderen Bundesländern verfügt Tirol nach wie vor über eine gut dotierte und funktionierende Wohnbauförderung, allein heuer fördert das Land Wohnbauvorhaben mit nicht weniger als 240,2 Millionen Euro. Trotzdem prallen alle Förderungen und Entlastungspakete für Wohn- bzw. Mietzinsbeihilfen auf eine bittere Realität: Der soziale Wohnbau stößt an seine Grenzen. Er kann die stetig größer werdende Zahl von Wohnungssuchenden nicht mehr auffangen, die sich die Mieten am privaten Wohnungsmarkt nicht mehr leisten können.

Es muss ein wohlhabendes Land wie Tirol beschämen, wenn mehr als 100 Frauen mit 90 Kindern dringend eine Wohnung suchen. Und ein Drittel aller Bewohnerinnen und Bewohner der Notschlafstellen zwar Geld haben, aber zu wenig für leistbares Wohnen. Deshalb auch der Aufschrei der Sozialvereine, dass Wohnungslosigkeit in Tirol längst kein gesellschaftliches Randphänomen mehr ist. Die 3000 leerstehenden Wohnungen in Innsbruck setzen der sich ausbreitenden Wohnungsnot endgültig die Krone auf. Dadurch wird die Hilflosigkeit der Politik in den Ballungsräumen noch sichtbarer. Eine wohlbestallte Wohn­bauförderung kann zwar die Symptome lindern, aber die Ursachen für teures Wohnen keineswegs wirksam bekämpfen.

Die Widmungs- und Bodenpolitik sollte deswegen unbedingt neu gedacht, jeder Versuch, mit Grund und Boden Betongold zu schürfen, verhindert werden. Dazu gehören auch die kommunalen Bebauungspläne, eine Leerstandsabgabe und ein rigoroses Vorgehen gegen versteckte touristische Vermietungen über Buchungsplattformen wie

Airbnb. Das Umdenken hat bereits begonnen, nur es greift noch nicht. Zu lange hat die Politik geschlafen, vom leistbaren Wohnen geredet, aber zu wenig dafür getan.

Allein 142 Gemeinden müssen jetzt endlich Vorbehaltsflächen ausweisen, aus dem gewidmeten Bauland heraus haben die Kommunen im Vorjahr nämlich lediglich 2,9 Hektar als Vorbehaltsflächen für den geförderten Wohnbau gewidmet. Ein weiteres Problem, denn 3500 Hektar Bauland liegen brach. Damit wird spekuliert, um die Bodenpreise weiter nach oben zu treiben.

Die schwarz-rote Landesregierung geht mit einem schweren Rucksack in die Sommerpause: Die Sanierung der Gemeindeverbandsfirma GemNova, der Gemeinde Matrei in Osttirol oder der umstrittene Wasserstoffzug im Zillertal mögen politische Hitzewallungen auslösen. Die wahren Probleme heißen allerdings Teuerung und leistbares Wohnen. Letzteres bereits seit Jahren.





