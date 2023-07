FPÖ – Rauch: „Bargeld muss durch Verankerung in unserer Verfassung geschützt werden!“

Freiheitliche stehen als einzige stabile politische Kraft für den „Erhalt der gedruckten Freiheit, Selbstbestimmung sowie Sicherheit“ und damit auf der Seite der Bevölkerung

Wien (OTS) - „Bargeld ist gedruckte Freiheit, Selbstbestimmung und Sicherheit. Es muss daher unbedingt erhalten und in unserer Verfassung geschützt werden“, erklärte der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Walter Rauch heute in seinem Debattenbeitrag zum Volksbegehren „BARGELD-Zahlung: Obergrenze NEIN!“, das von mehr als 121.000 Menschen unterstützt wurde, und verwies dazu auch auf die freiheitliche Forderung nach einer Volksbefragung für den Schutz des Bargelds und des Rechts auf Bargeldzahlung in der Bundesverfassung.

Seitens der EU, aber auch von Konzernen gebe es nämlich Bestrebungen das Bargeld Stück für Stück abzuschaffen. „Obergrenzen für Bargeldzahlungen unter dem Deckmantel der Geldwäschebekämpfung sind das eine, auf der anderen Seite werden aber zum Beispiel auch von manchen Lebensmittelkonzernen Bankomaten in ihren Filialen abgebaut oder von manchen Anbietern mit Gebühren für Abhebungen gedroht. Tatsache ist, dass bei bargeldlosen Zahlungen Vieles, wie etwa das Konsumverhalten, nachvollziehbar ist und dadurch der ,gläserne Mensch´ immer mehr Realität wird – und das gilt es zu verhindern!“, so Rauch.

Rauch dankte auch den Initiatoren sowie den mehr als 168.000 Unterstützern des Volksbegehrens „Beibehaltung Sommerzeit“: „Das EU-Parlament hat sich schon 2019 für ein Ende der saisonalen Zeitumstellung ausgesprochen. Es ist daher höchst an der Zeit, dass sich die Bundesregierung auf europäischer Ebene für eine einheitliche Lösung einsetzt. Denn der Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit stört den menschlichen Organismus und bringt auch enorme Kosten mit sich.“

