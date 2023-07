TERMINAVISO: 12.7.: Pressegespräch mit Othmar Karas

Der Erste Vizepräsident des Europäischen Parlaments steht Medienvertreter:innen im Online-Gespräch zur Verfügung

Wien (OTS) - Nächste Woche tagt wieder das Europäischen Parlament in Straßburg. Über die Schwerpunkte der Plenarsitzung spricht Othmar Karas, Erster Vizepräsident, in einem Online-Pressegespräch, am Mittwoch, 12. Juli, um 10:30 Uhr.



Dazu laden wir Medienvertreter:innen sehr herzlich ein. Das Gespräch wird über Zoom durchgeführt. Aus organisatorischen Gründen bitten wir unbedingt um Ihre Anmeldung unter maren.haeussermann@ep.europa.eu.



