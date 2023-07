NEOS: Armin Hübner ab 1. September neuer Klubdirektor

Meinl-Reisinger: „Mit Claudia Jäger in der Bundesgeschäftsführung und Armin Hübner als großartiger Nachfolger sind wir hervorragend für die Zukunft aufgestellt."

Wien (OTS) - Armin Hübner, bisher Stellvertretender Klubdirektor und Leiter der Politischen Abteilung, wird ab 1. September 2023 neuer NEOS-Klubdirektor. Die bisherige Klubdirektorin Claudia Jäger wechselt im September in die Bundesgeschäftsführung. NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger nutzt den letzten Plenartag vor der Sommerpause, um Jäger und Hübner zu ihren Positionswechseln zu gratulieren: „Ich danke Claudia Jäger von ganzem Herzen für ihre hervorragende Arbeit und für die Leidenschaft, mit der sie den Parlamentsklub durch gute und schwierige Zeiten geführt hat. Mit ihr in der Bundesgeschäftsführung und Armin Hübner als großartiger Nachfolger sind wir hervorragend für die Zukunft aufgestellt. Durch Hübners langjährige Erfahrung, seine Professionalität und Expertise ist die Klubdirektion auch in Zukunft in besten Händen“, so Meinl-Reisinger, die sich schon auf die weitere Zusammenarbeit freut. „Ich bin überzeugt, dass es uns gemeinsam gelingen wird, für mehr Freiheit, Fortschritt und Gerechtigkeit in Österreich zu sorgen.“

