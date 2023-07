20 Jahre AK-Infoaktion zu Reiseproblemen: Präsident Wieser am Flughafen Wien-Schwechat

AK-Konsumentenschützer:innen haben die wichtigsten Tipps im Gepäck/Infoschalter für Reisende im Terminal 1

St. Pölten (OTS) - Die Reiselust ist heuer groß wie nie. Doch vor Flugverspätungen oder gar Ausfällen sind Reisende leider nie ganz gefeit. Und auch am Urlaubsort angekommen kann so einiges schiefgehen. Die Konsumentenberater*innen der AK Niederösterreich wissen, wie man damit am besten umgeht. Sie beraten Reisende direkt auf dem Flughafen Wien-Schwechat, um ihnen einen angenehmen Urlaub mit den wichtigsten Tipps im Gepäck zu ermöglichen. „Die Urlaubszeit ist für die Arbeitnehmer:innen die kostbarste Zeit des Jahres. Angesichts der massiven Teuerung ist Urlaub umso wertvoller geworden. Wir stehen den Reisenden daher auch heuer mit Rat und Tat zur Seite, damit sie bei Problemen bestmöglich informiert sind und zu ihrem Recht kommen – und zwar zum mittlerweile 20. Mal“, sagt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

Bis 13. August direkt vor Ort

„Mit diesem Service möchten wir sicherstellen, dass die Reisenden in dem Wissen in den Urlaub starten, bei Problemen eine zuverlässige Anlaufstelle zu haben“, sagt AK Niederösterreich-Direktorin Mag.ª Bettina Heise. Deshalb stehen die Konsumentenschützer:innen der Arbeiterkammer Niederösterreich am Flughafen Wien-Schwechat an einem eigenen Infoschalter im Terminal 1 für Tipps und Fragen zur Verfügung – freitags von 14 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 7 bis 12 Uhr. Um möglichst viele Urlauber:innen informieren zu können, sind sie an den Wochenenden bereits zu den frühmorgendlichen Abflugzeiten der Chartermaschinen vor Ort. Beim Infoschalter erhalten die Reisenden zudem die Broschüre „Gute Reise“ mit allen wichtigen Tipps zu Problemen rund um Urlaub und Flug. Tausende Urlauberinnen und Urlauber nutzen diesen Service Jahr für Jahr.

Weitere Informationen

Die AK-Konsumentenberater:innen helfen unter der Hotline 05 7171-23 000 bei Problemen rund um Flug und Reise. Die Broschüre „Gute Reise“ kann dort auch kostenlos bestellt werden. Außerdem steht sie unter noe.arbeiterkammer.at/broschueren zum Download bereit.









