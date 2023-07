Steinacker: Wir schaffen das strengste Anti-Korruptionsgesetz Europas

Neuer Straftatbestand Mandatskauf, Verschärfung bei Strafhöhe und Ausdehnung des Korruptionsstrafrechts auf Kandidaten mit Augenmaß – Stärken Rechtsstaat und Vertrauen in Politik

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Das Korruptionsstrafrecht hat das Ziel, Transparenz, demokratiepolitische Sauberkeit und Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten. Dazu haben wir mit dem neuen Anti-Korruptionsstrafrecht einen ambitionierten, aber richtigen Weg beschritten – und schaffen so die strengsten Regelungen in Europa“, betont ÖVP-Justizsprecherin Michaela Steinacker anlässlich ihrer heutigen Rede im Plenum des Nationalrates.

So werde es mit dem geplanten Inkrafttreten am 1. September heurigen Jahres etwa den neuen Straftatbestand "Mandatskauf" geben. Das Verschaffen eines aussichtsreichen Listenplatzes im Gegenzug für einen Vorteil – wie beispielsweise eine Geldzahlung – sei dann strafbar. „Die Wählerinnen und Wähler müssen sich darauf verlassen können, dass es bei der Erstellung von Wahllisten zu keinen korrumpierenden Einflüssen kommt. Damit das effektiv möglich wird, haben wir im Strafgesetzbuch erlaubtes Verhalten – wie die Annahme von legalen Parteispenden oder die legitime Unterstützung von Kandidatinnen und Kandidaten – von verbotenem Verhalten genau abgegrenzt. Darüber hinaus haben wir in Hinblick auf die gebotene Verhältnismäßigkeit und dem strafrechtlichen Bestimmtheitsgebot die erforderlichen verfassungsjuristischen Vorgaben präzise eingehalten“, so Steinacker. Denn es müsse klar erkennbar sein, wann eine Strafbarkeit für welches gesetzte Verhalten eintrete. „Deshalb wurde vorgesehen, dass die Strafbarkeit erst dann eintritt, wenn eine Person, die sich "ein Mandat gekauft hat" bzw. der das "Mandat gekauft wurde", angelobt wird.



Ein weiterer wesentlicher Punkt bestehe in der Ausdehnung der Anti-Korruptionsbestimmungen auf Personen, die zwar noch kein Amt bekleiden, sich aber darum bemühen. Dabei habe es eine Präzisierung bei der Definition von Kandidatin bzw. Kandidat gegeben. Steinacker: "Auch hier haben wir dafür Sorge getragen, dass jeder, der ein Amt ausüben möchte, deutlich erkennen kann, ab welchem Zeitpunkt die neuen strengen Regeln Gültigkeit haben." Dies gelte auch für jene Menschen, die sich im öffentlichen Bereich bzw. bei staatsnahen Unternehmen bewerben. Weiters werde die Strafhöhe bei allen Anti-Korruptionsbestimmungen merklich angehoben.

In Richtung Opposition hält die ÖVP-Mandatarin fest, dass es sich beim verschärften Korruptionsstrafrecht „um eine wirkungsvolle Regelung handelt, die schädlichem Einfluss auf Gesetzgebung und Amtsträgerinnen und Amtsträger vorbeugen soll“. Die ÖVP-Abgeordnete schließt: „Die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie sind die tragenden Säulen unserer Republik. Mit dem heutigen Beschluss des neuen Korruptionsstrafrechts stärken wir sie und das Vertrauen in die Politik.“

