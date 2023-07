JVP-Plakolm: Herzliche Gratulation der Schülerunion!

Schülerunion ist mit 27 von 29 Mandaten bei der Wahl zur Bundesschülervertretung der klare Wahlsieger

Wien (OTS) - „Ich gratuliere der Schülerunion sehr herzlich zu ihrem großartigen Wahlerfolg, bei dem sie einmal mehr bewiesen hat, dass konstruktive Vertretungsarbeit bei den Schülerinnen und Schülern in ganz Österreich besser ankommt, als der Versuch, in Schulklassen Gesellschaftspolitik zu machen“, so die Bundesobfrau der Jungen ÖVP und Staatssekretärin Claudia Plakolm anlässlich der Schülervertretungswahlen.

Mit mehr als 30.000 Mitgliedern ist die Schülerunion die größte Interessensvertretung der Schülerinnen und Schüler in ganz Österreich. Nach dem diesjährigen Wahlerfolg wird sie auch in Zukunft die Mehrheit der Landesschulsprecher und den Bundesschulsprecher stellen und dadurch die professionelle Arbeit der letzten Jahre weiter fortsetzen können.

„Mein besonderer Dank gilt allen Funktionärinnen und Funktionären, die in den letzten Wochen Tag und Nacht an diesem Ergebnis gearbeitet haben. Ich freue mich darauf, die gute Zusammenarbeit im nächsten Jahr weiter fortzusetzen!“, so Claudia Plakolm abschließend

