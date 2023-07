SPÖ-Tanzler: „Minister Polaschek muss endlich aufwachen“

Bildungssprecherin erneuert Forderung nach gratis Nachhilfe – Minister muss Streikdrohungen ernstnehmen

Wien (OTS/SK) - In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland war es vor einer Woche schon so weit, heute starten die Sommerferien auch für die restlichen Bundesländer. SPÖ-Bildungssprecherin Petra Tanzler: „Nach einem weiteren katastrophal organisierten Schuljahr haben Schüler:innen wie Lehrer:innen diese Pause mehr als verdient!“ ****

„Nicht nur während des Schuljahres leiden Schüler:innen unter dem Missmanagement des Ministers, auch während der Sommerferien verhindert die Regierung eine echte Entspannung für die Kinder und Jugendlichen“, spricht Tanzler die zahlreichen Schüler:innen an, die sich im Sommer auf eine Nachprüfung vorbereiten müssen. „Diese jungen Menschen werden bei der Mammut-Aufgabe, den Stoff eines ganzen Schuljahres zu wiederholen, gänzlich alleingelassen. Das muss sich endlich ändern!“ Die Bildungssprecherin wiederholt damit ihre Forderung nach gratis Nachhilfe für alle Schüler:innen, die im Sommer für eine Nachprüfung lernen müssen. Mit der Hilfe der jeweiligen Lehrperson soll künftig am Ende des Schuljahres ein Lernplan erstellt werden und vor Schulstart eine intensive Vorbereitung am Schulstandort garantiert werden. „Damit nehmen wir Schüler:innen den massiven psychischen Druck, sich alleine vorbereiten zu müssen und entlasten Eltern, die sich keine teure Nachhilfe für ihre Kinder leisten können“, so Tanzler.

Nicht nur aus der Opposition kommt berechtigte Kritik an Bildungsminister Polaschek, inzwischen gibt es aus allen Reihen heftigen Widerstand gegen seine Politik: Gewerkschaften, Eltern, Freizeitpädagog:innen, Elementarpädagog:inne und die Unis. „Von allen Ecken und Enden gibt es Streikdrohungen. Minister Polaschek muss endlich aufwachen, sonst droht das Bildungssystem letztlich zusammenzubrechen, denn es sind nur die engagierten Menschen, die das System jetzt noch zusammenhalten“, hält Tanzler fest.

„Allen Schüler:innen und allen im pädagogischen Bereich arbeitenden Menschen wünsche ich dennoch einen guten Start in die wohlverdienten Ferien. Sie alle werden ihre ganze Kraft brauchen, wenn im kommenden Herbst das Schuljahr wieder beginnt und Minister Polaschek, wie ich befürchte, wieder einmal völlig unvorbereitet aus dem Sommer an seinen Schreibtisch zurückkehrt“, so Tanzler. (Schluss) ts/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at