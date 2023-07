ORF- „Pressestunde“ mit Magnus Brunner, Bundesminister für Finanzen, ÖVP

Am 9. Juli um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die hohe Inflation ist immer noch eines der Hauptprobleme in Österreich. Nach einer vorläufigen Schätzung liegt sie im Juni bei 7,8 Prozent, im Euroraum im Vergleich dazu nur mehr bei 5,5 Prozent. Finanzminister Magnus Brunner muss sich deshalb von Expertinnen und Experten die Frage gefallen lassen, ob Österreich bei den Eindämmungsmaßnahmen die falsche Strategie fährt. Waren die vielen Einmalzahlungen ein Fehler? Gleitet das Land in eine Lohn-Preisspirale? Gleichzeitig rutschen immer mehr Menschen durch die hohe Inflation in die Armutsfalle. Welche Pläne gibt es, um den Menschen zielgerichtet zu helfen?

Vor dem Finanzminister liegen harte Verhandlungen, was den Finanzausgleich mit Ländern und Gemeinden betrifft. Dort fordert man einen höheren Anteil vom Steuerkuchen. Wie viel zusätzliches Geld bekommen die Länder? Außerdem soll das Budgetdefizit halbiert werden, um Österreich mittelfristig auf einen nachhaltigen Budgetpfad zu bringen. Wie lässt sich dieser ehrgeizige Plan des Finanzministers verwirklichen?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 9. Juli 2023, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Isabelle Daniel

„Österreich“

und

Christoph Varga

ORF

