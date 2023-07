SPÖ-Termine von 10. Juli bis 16. Juli 2023

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 10. Juli 2023:

Plenarsitzung des Europäischen Parlaments in Straßburg (10. bis 13. Juli)

Petra Bayr, außenpolitische Sprecherin der SPÖ und Präsidentin des Europäischen Parlamentarischen Forums für sexuelle und reproduktive Rechte, besucht auf Einladung der WHO am 10. und 11. Juli das Parlament der Republik Korea und nimmt an einer Konferenz zum Thema globale Gesundheitssicherheit teil. Bayr wird über die Rolle von Parlamenten zur Resilienz der Gesundheitssysteme und den Lehren aus der COVID-19-Krise referieren.

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Transatlantica“ findet ein Gespräch mit Eva Nowotny (ehem. Botschafterin, Vorstandsmitglied des Bruno Kreisky Forums) und Philipp Lazzarini (Generalkommissar des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten) zum Thema „UNRWA – The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/yck7awsn (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 11. Juli 2023:

10.30 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (10. bis 13. Juli) findet ein gemeinsames Pressegespräch der SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Günther Sidl statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum WEISS N00401 und online via Webex: https://tinyurl.com/4pdb9mtb ).

MITTWOCH, 12. Juli 2023:

13.00 Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament, Bundesratssaal).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“ findet ein Gespräch mit Robert Misik (Autor und Journalist) und Axel Honneth (Jack C. Weinstein Professor of the Humanities an der Columbia University in New York) zu Honneths Buch „Der arbeitende Souverän. Eine normative Theorie der Arbeit“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/yck7awsn (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG 13. Juli 2013:

Salzburg-Tag der stv. SPÖ-Klubvorsitzenden Julia Herr gemeinsam mit dem Salzburger SPÖ-Vorsitzenden David Egger.

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament, Bundesratssaal).

