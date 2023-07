Einladung Eisenstadt: Montag VGT-Aktion zu Mastrinder Vollspaltenboden

2 lebensgroße Stierfiguren werden auf einem echten, ausrangierten Rinder-Vollspaltenboden und auf Stroh präsentiert

Burgenland/Eisenstadt (OTS) -



VGT-Aktion zu Mastrinder Vollspaltenboden



Auch wenn die Rinderhaltung im Burgenland vergleichsweise für

Österreich relativ gering ist, so wird auch hier, genauso wie

überall hierzulande, Rindfleisch konsumiert. Und auch im Burgenland

werden sich die Menschen etwas anderes für Mastrinder erwarten, als

grausame Realität ist: 70 % stehen lebenslang auf einstreulosem

Vollspaltenboden, d.h. einem Betonboden, der überall mit

scharfkantigen Spalten durchzogen ist. Der VGT tourt gerade durch

Österreich und macht jetzt auch in Eisenstadt Station. In jedem

Bundesland gibt es die Auftaktaktion zur bundesweiten Kampagne mit

dem Ziel, die Haltung von Mastrindern auf Vollspaltenboden zu

beenden. Gezeigt werden 2 lebensgroße Stierfiguren, die eine auf

einem echten, ausrangierten Vollspaltenboden für Rinder und die

andere als Alternative auf Stroh.



Datum: 10.7.2023, um 10:30 Uhr



Ort:

Esterhazyplatz vor dem Schloss

Eisenstadt



Rückfragen & Kontakt:

VGT – VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN

DDr. Martin Balluch

Kampagnenleitung

01 929 14 98

medien @ vgt.at

https://vgt.at