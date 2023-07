22. Bezirk: „Tom Mueller Band“ am 9.7. im Kultur-Stadl

Wien (OTS/RK) - Der ausgezeichnete Saxophonist Tom Mueller spielt mit seinem Ensemble am Sonntag, 9. Juli, ab 19.00 Uhr, einmal mehr im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96). Das Publikum erwartet ein mitreißendes Programm mit dem Titel „Wailing Rhythm & Jumping Blues“. Mueller ist weithin bekannt für sein ausdrucksvolles Saxophonspiel und immerzu ein Garant für gute Laune. Wer „Rhythm and Blues“ der 50er und 60er mag, darf das Konzert der „Tom Mueller Band feat. Lilli Kern“ auf keinen Fall verpassen. Lilli Kern gehört zu den besten Blues- und Jazz-Sänger*innen in Österreich. Ein fixer Eintrittspreis wird nicht verlangt, Spenden sind erwünscht. Der Kultur-Verein „Kulturfleckerl Eßling“ gibt Zählkarten für diesen klangvollen Abend aus. Reservierungen: Telefon 0677/630 19 868 bzw. E-Mail reservierung@kulturfleckerl.at.

Gemeinsam mit Tom Mueller und Lilli Kern musizieren am Sonntag die kongenialen Instrumentalisten Valentin Oman (Piano), Karol Hodas (Bass) plus Peter Müller (Schlagzeug) im „Kultur-Stadl“. Der aus Deutschland stammende Band-Leiter Tom Mueller lebt und arbeitet seit 1997 in Wien. Als Jazz- und Blues-Bläser und als Sänger beeindruckt der Künstler allerorts seine Zuhörer*innen. Mueller ist ein versierter Solist und Gruppen-Chef, der ebenso gerne befreundeten Musiker*innen bei deren Projekten melodisch zur Seite steht (Joachim Palden, Dana Gillespie, Betty Semper, u.v.a.). Aktuelle CD: „Sax First, Talk Later“. Auskünfte über die Vereinigung „Kulturfleckerl Eßling“: Telefon 0699/180 646 40 (Obmann Christian Langhammer). Einholung von Informationen via E-Mail: kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Saxophonist Tom Mueller: https://muellertom.com

Verein „Kulturfleckerl Eßling“: www.kulturfleckerl.at

Kultur-Aktivitäten im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at