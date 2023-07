FPÖ – Seidl: Hacker wälzt Verantwortung auf den Bund ab, um vom eigenen Versagen abzulenken

Gesundheitsstadtrat und WIGEV-Management müssen ersetzt werden

Wien (OTS) - „Nun ist es verbrieft: Gesundheitsstadtrat Hacker ist offenbar vollkommen ahnungslos und mit seinen Aufgaben heillos überfordert“, kommentiert der Gesundheitssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Wolfgang Seidl, das Interview des Stadtrates im heutigen Standard. „In dem, dass Hacker die Schuld am Personalmangel in den Wiener Spitälern nun beim Bund sucht, ist die letzte Maske gefallen – der Gesundheitsstadtrat hat augenscheinlich nicht einen Funken Ahnung davon, was tatsächlich getan werden müsste, um gegen den Personalmangel in den Spitälern zu steuern. Er wäre zumindest gut beraten, auf die Ärzte und Pfleger, die seit bald einem Jahr in Gefährdungsanzeigen auf die Missstände aufmerksam machen, zu hören und ihre Warnungen nicht einfach zu ignorieren. Auch die Versuche der Wiener Ärztekammer, ein gutes Gesprächsklima aufzubauen und gemeinsam an der Lösung der vielen Probleme zu arbeiten, scheitern an Hackers Ignoranz. Die Schuld nun dem Bund zuzuschieben ist ein billiger Versuch, unbeschadet aus der Misere zu kommen. Doch das wird nicht gelingen! Hacker sowie die gesamte WIGEV-Führung müssen umgehend abdanken, bevor die Lage endgültig eskaliert“, fordert Seidl rasches Handeln von Bürgermeister Ludwig.



