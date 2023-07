Glorreicher Abschluss der LSV-Wahlen 2023: Schülerunion Tirol hält klare Mehrheit und alle drei Landesschulsprecher:innen

Schülerunion Tirol sichert sich 15/18 Mandaten und alle drei Landesschulsprecher:innen bei den LSV Wahlen 2023.

Innsbruck (OTS) - Ein glorreicher Abschluss der LSV-Wahlen 2023. Die Schülerunion Tirol baut nicht nur ihre Mandate in der LSV aus, sondern hält auch die Mehrheit und alle drei Landesschulsprecher:innen.

Zu den LSV-Wahlen in Tirol tritt das Team Igniculus an. Ihr Hauptfokus liegt auf Themen wie der Digitalisierung in den Schulen Tirols, Lehrpersonen und Beurteilungssysteme als auch überschulische Zusammenarbeit und Kooperation. "Die Schulen Tirols müssen endlich im 21. Jahrhundert ankommen und genau dafür braucht es die nötige Digitalisierung mit beispielsweise dem Ausbau von Smartboards in allen Klassenzimmern. Auch Lehrinhalte wie mehr politische Bildung, Wirtschafts- und Finanzbildung oder die Enttabuisierung von psychischen Problemen müssen endlich Platz in den Schulen Tirols und Österreichs finden", so der neu gewählte AHS-Landesschulsprecher Maximilian Steinlechner. "Wir bedanken uns bei all unseren Unterstützer:innen und für die Stimmen der Schüler:innen Tirols. Gemeinsam werden wir den nötigen Funken ins Bildungssystem bringen, um eine Schule von morgen zu schaffen", erläutert der designierte BMHS-Landesschulsprecher Markus Thaler. Maria Reiter fügt hinzu:

"Unser Fokus im Berufsschulbereich wird sich vor allem auf die Forderung einer SGA-Sitzung pro Turnus belaufen. Wir wollen jeder Schüler:innenvertretung einer Berufsschule die gleiche Gewichtung verleihen und uns für ein Mitspracherecht von jeder und jedem Einzelnen einsetzen. Weiters sollen im SGA auch Vertreter:innen der Lehrbetriebe vertreten sein."

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schüler:innenorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diverse Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schüler:innen. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2022/23 26 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Flora Schmudermayer kommt ebenfalls von der Schülerunion.

