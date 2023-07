„Orientierung“ zum Sparkurs in den Diözesen

Am 9. Juli um 12.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Sandra Szabo präsentiert im ORF-Religionsmagazin „Orientierung“ am Sonntag, dem 9. Juli 2023, um 12.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Finanzkrise: Sparkurs in den Diözesen

Teuerungen, Mitgliederschwund und weniger Kirchenbeiträge – die katholische Kirche muss den Gürtel radikal enger schnallen. Die Diözese Eisenstadt etwa will heuer 20 Prozent einsparen. Die Erzdiözese Wien möchte ihren Haushalt jährlich um mindestens fünf Prozent reduzieren. Dass die kirchlichen Medien künftig ohne Subventionen auskommen müssen, steht bereits fest, nun wird jede Abteilung der Erzdiözese einer Prüfung unterzogen. Für besondere Aufregung sorgt der Sparkurs in der Diözese St. Pölten. Die Kürzungen beim Personal treffen die Katholische Aktion ins Mark. Und die Pfarre Spratzern dürfte bald ohne ein von der Diözese zugesagtes Pfarrzentrum dastehen. Lena Göbl mit einem Lokalaugenschein in Wien und Niederösterreich.

Stiller Protest: Irans Frauen ohne Hijab

Im Iran sind die Proteste gegen die Regierung, die große Teile des Landes erfasst hatten, mittlerweile abgeebbt – auch aufgrund von mehr als 500 Toten, tausenden Festnahmen und der Vollstreckung mehrerer Todesurteile. Auslöser der Proteste war der Tod einer jungen Frau im Gewahrsam der Sittenpolizei, die das Kopftuch nicht streng genug getragen hatte. Doch Frauen im Iran zeigen weiter Zeichen des Widerstandes. Immer mehr halten sich nicht mehr an die Pflicht, in der Öffentlichkeit einen Hijab zu tragen. Wie sie selbst die Lage einschätzen und wie islamische Kleriker die Kopftuchpflicht sehen, berichtet aus dem Iran Katharina Wagner.

Weltjugendtag Lissabon: So ticken katholische Jugendliche

Mehr als 300.000 Jugendliche aus aller Welt kommen Anfang August nach Lissabon, um gemeinsam mit Papst Franziskus den „Weltjugendtag“ zu feiern. Auch aus Österreich werden knapp 3.000 junge Menschen dabei sein. Wer sind die Jugendlichen, die der Einladung des Papstes folgen? Welche Vorstellungen von Kirche und Glaube haben sie? Marcus Marschalek und Nikolaus Hofer haben mit jungen Menschen über ihre Bedürfnisse und Wünsche in der römisch-katholischen Kirche gesprochen.

Festivalseelsorge: Offenes Ohr mitten im Trubel

Bei großen Festivals wie unlängst beim Woodstock der Blasmusik in Oberösterreich oder beim Wiener Donauinselfest waren sie bereits im Einsatz, dieses Wochenende sind sie beim Electric Love Festival in Salzburg mit dabei: ein ökumenisches Team von jungen Seelsorgerinnen und Seelsorgern, bei denen die Festivalbesucher:innen ein offenes Ohr finden. Mitten im Trubel kann man – geschützt in einem Tipi – über persönliche Krisen sprechen, Probleme wälzen oder sich etwas ausruhen. Konstantin Obermayr mit einer Reportage von einer innovativen Form der Seelsorge.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at