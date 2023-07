ORF-Sommerkino-Premiere „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ am 10. Juli in ORF 1

Um 20.15 Uhr: Neuverfilmung des Romans mit Oliver Masucci

Wien (OTS) - Berlin, Jänner 1933: Mit Hitlers Machtergreifung endet die unbeschwerte Kindheit für die neunjährigen Anna, denn ihr Vater, ein regimekritischer jüdischer Schriftsteller, steht auf den Verhaftungslisten der Nazis. Bei der Flucht in die Schweiz können Anna, ihre Mutter Dorothea und ihr Bruder Max nur wenig Gepäck mitnehmen – und ausgerechnet Annas rosa Stoff-Kaninchen bleibt zurück. ORF 1 zeigt die 2019 von Regisseurin Caroline Link („Der Junge muss an die frische Luft“) inszenierte Neuverfilmung des Romans „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ von Judith Kerr als ORF-Premiere im Sommerkino am Montag, dem 10. Juli 2023, um 20.15 Uhr. Es spielen unter anderem Riva Krymalowski, Oliver Masucci, Carla Juri, Marinus Hohmann, Justus von Dohnányi, Anne Bennent, Ursula Werner, André Szymanski und Anne Schäfer.

Das ORF-Sommerkino geht weiter mit „Es ist zu deinem Besten“ (17. Juli) und „Guglhupfgeschwader“ (7. August).

Montag, 17. Juli, 20.15 Uhr, ORF 1: „Es ist zu deinem Besten“ (ORF-Premiere)

Wenn Heiner Lauterbach, Jürgen Vogel und Hilmi Sözer als besorgte Väter mit der Partnerwahl ihrer Töchter nicht zufrieden sind und die zukünftigen Schwiegersöhne unter allen Umständen loswerden wollen, kann das nur im Chaos enden! In der turbulenten TV-Komödie „Es ist zu deinem Besten“ fürchten die drei Familienväter, dass ihr Nachwuchs an den Falschen geraten ist, und so eint die drei unterschiedlichen Männer der gemeinsame Plan, den Weltverbesserer, den Aktfotografen und den Drogendealer abzuschütteln. Neben Lauterbach, Vogel und Sözer spielen unter der Regie von Marc Rothemund u. a. auch Marie-Lou Sellem, Lisa Maria Potthoff, Inka Friedrich, Janina Uhse, Lisa-Marie Koroll, Lara Aylin Winkler, Jacob Matschenz, Andreas Pietschmann und Junis Marlon.

Montag, 7. August, 20.15 Uhr, ORF 1: „Guglhupfgeschwader“ (ORF-Premiere)

Bevor in den Kinos Sebastian Bezzel und Simon Schwarz zum „Rehragout-Rendezvous“ bitten (ab 10. August), starten sie als Polizist Franz Eberhofer und Rudi Birkenberger in ORF 1 das „Guglhupfgeschwader“ – den bereits achten Teil der Krimi-TV-Reihe nach den Büchern von Rita Falk. Nach zehn Jahren steht für den bayrischen Dorfpolizisten endlich das Dienstjubiläum an, das man eigentlich gebührend feiern könnte – doch Eberhofer hat zwischen Paartherapie und Rotlichtmilieu wieder alle Hände voll zu tun, gilt es doch den spielsüchtigen Lotto-Otto vor Geldeintreibern zu retten und einen Mord aufzuklären. Regie führte Ed Herzog, mit Sebastian Bezzel und Simon Schwarz standen Lisa Maria Potthoff, Eisi Gulp, Enzi Fuchs, Gerhard Wittmann, Daniel Christensen, Stephan Zinner und andere vor der Kamera.

