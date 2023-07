ARBÖ: Mit dem Auto in den Sommerurlaub

In ganz Österreich haben nun die Ferien begonnen und viele machen sich auf den Weg in den wohlverdienten Sommerurlaub. Worauf es bei der Fahrt ankommt, hat der ARBÖ zusammengefasst.

Wien (OTS) - Ab in den Urlaub heißt es derzeit für viele Österreicherinnen und Österreicher. Damit ohne Stress in den Urlaub gestartet werden kann, gibt der ARBÖ Tipps, wie man sich optimal auf die lange Autofahrt vorbereitet.

Tag der An- und Abreise

Anreise- und Abreisetag sind die stressigsten Tage des Urlaubs. Um Stau zu vermeiden, ist es sinnvoll, azyklisch zu Fahren. Das heißt, wenn möglich, nicht am Wochenende und früher am Morgen oder später am Abend. Vor Abreise ist es hilfreich, sich beim ARBÖ-Informationsdienst (050 123 123) über Staupunkte und Ausweichrouten zu informieren. Auf www.arboe.at/info/verkehrsinfos finden Sie aktuelle Verkehrsmeldungen und Verkehrsinfos.

Auto richtig packen

Planung ist beim Beladen des Fahrzeugs das Um und Auf. Am besten ist es, sich vorab zu überlegen, was man wirklich im Urlaub benötigt und wie viel Gepäck man mitnimmt. Getränke, Proviant, gegebenenfalls Medikamente und die Reiseunterlagen sollten im Fahrgastraum griffbereit aufbewahrt werden. Alle anderen Dinge kommen in den Kofferraum. Hier gilt: Schwere Fracht möglichst unten, direkt an der Rücksitzwand verstauen. Fahrräder sollten nur in entsprechenden Tragevorrichtungen transportiert werden, hier darauf achten, dass das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten wird. Den Luftdruck der Reifen unbedingt anpassen und die Scheinwerfer korrekt einstellen.

Mit Kindern in den Urlaub

Längere Autofahrten bedeuten für die Kleinsten Stress und auch Langeweile. Deshalb ist es wichtig, sie auf die Reise vorzubereiten. Es ist ratsam, mit Kindern längere Pausen einzulegen oder eventuell sogar eine Zwischenübernachtung einzuplanen. Spiele und Hörbücher sind eine willkommene Abwechslung für Kinder, wenn es mal langweilig wird oder im Falle von Wartezeiten und Staus.

Fahrzeug-Check

Bevor es losgeht, sollte das Auto auf Vordermann gebracht werden. Die ARBÖ-Experten empfehlen, die Flüssigkeitsstände zu kontrollieren und gegebenenfalls nachzufüllen sowie den Reifendruck zu überprüfen. Es ist ebenfalls wichtig, sicherzustellen, dass der Verbandskasten vollständig ist und Warnwesten sowie ein Pannendreieck zur Verfügung stehen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte und sicher ans Ziel kommen will, vereinbart einen Termin für den ARBÖ-Urlaubs-Check in einem der österreichweit 90 ARBÖ-Prüfzentren. Der Urlaubs-Check beinhaltet unter anderem die Überprüfung von Bremsen, Leuchten, Warnanlage, Batterie, Scheiben und Scheibenwischer sowie Check von Lüftung und Klimaanlage und ist für Mitglieder gratis. Damit steht einem entspannten Urlaub und einer noch entspannteren Anreise nichts mehr im Weg.

