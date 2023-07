„Kultur.Sommer.Semmering“ geht in die 8. Saison

LH Mikl-Leitner: Ein Festival höchster Qualität in einer der schönsten Regionen weltweit

St.Pölten (OTS) - Am gestrigen Donnerstagabend begrüßte Intendant Florian Krumpöck zahlreiche Gäste, darunter auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, beim offiziellen Eröffnungsabend des Festivals „Kultur.Sommer.Semmering“ im Kulturpavillon des Grand Hotel Panhans, das in seiner achten Saison unter dem Motto „Neue Sommerfrische für alle Sinne“ steht.

Der Kultur.Sommer.Semmering sei „ein Festival, das für höchste Qualität steht“, sagte die Landeshauptfrau in ihren Eröffnungsworten, „wo wieder rund 180 namhafte Künstlerinnen und Künstler am Semmering zu Gast sein werden, die das Publikum begeistern.“ Für Mikl-Leitner sei es ein ganz besonderer Abend, denn „die Weltkulturerbe-Region Semmering-Rax ist eine der wohl schönsten Regionen weltweit“, sagte sie, „eine, die wir aus dem Dornröschenschlaf wachküssen wollen, indem wir die historischen Gebäude revitalisieren und die Infrastruktur auf die Höhe der Zeit bringen.“ Dies tue man im Sinne des Weltkulturerbes, der Natura 2000 und des Denkmalschutzes, gemeinsam mit der Gemeinde, der Bevölkerung, mit Expertinnen und Experten. Mikl-Leitner sprach von einem Traum, den man am Semmering gemeinsam realisieren wolle, „und dabei darf Kunst und Kultur natürlich nicht fehlen“, unterstrich sie.

Abschließend bedankte sich die Landeshauptfrau bei Geschäftsführerin Nina Sengstschmied und dem Künstlerischen Leiter Florian Krumpöck:

„Ihr seid die Motoren dieses großartigen Festivals und ich möchte euch ein ganz großes und herzliches Danke sagen, denn Ihr habt immer an diesen Semmering geglaubt.“

Auf der Bühne am gestrigen Eröffnungsabend sang die österreichische Schauspielerin und Musikerin Birgit Minichmayr in Begleitung von Bernd Lhotzky (Klavier, Komposition), Carolyn Breuer (Sopran- und Altsaxophon), Lukas Häfner (Gitarre), Sven Faller (Kontrabass) und Robert Kainar (Schlagzeug) Shakespeare Sonette in „As an unperfect Actor“.

Details und der gesamte Spielplan des Kultur.Sommer.Semmering 2023 online unter www.kultursommer-semmering.at.

