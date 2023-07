Viennabase19: Beeindruckende Wandmalerei von Streetartists neu in Döbling

Studierendenwohnheim Viennabase, ein Unternehmen der WSE Wiener Standortentwicklung und der Wien Holding, stellt eine Fassade für das Projekt Kaiserschild Walls of Vision zur Verfügung.

Wien (OTS/RK) - Im Rahmen des Projekts Kaiserschild Walls of Vision werden Werke aus der Kunstsammlung der Kaiserschild-Stiftung von Streetartists auf Fassaden neu und zeitgenössisch interpretiert. Die zweite Fassadengestaltung dieser Art in Wien ist nun auf der Fassade des Studierenden­heimes Viennabase im 19. Wiener Gemeindebezirk entstanden.

Die Kunstsammlung der Kaiserschild-Stiftung umfasst überwiegend Werke niederländischer Altmeister, die als Leihgabe in der Ausstellung „Zwischen Tanz und Tod – Episoden der frühen Neuzeit“ in der Alten Galerie im Schloss Eggenberg zu sehen sind.

Mit Kaiserschild Walls of Vision möchte die Stiftung ihre Kunstsammlung in neue Kontexte setzen und lädt Streetartists ein, Gemälde neu zu interpretieren. Begleitet werden sie dabei von Kurator*innen der Alten Galerie, die ihnen Werk, Entstehungsgeschichte und Künstler näher­bringen.

Auf der Fassade von Viennabase19 wurde nun das Werk „Bauernschenke“ des nieder­ländischen Meisters David Teniers dem Jüngeren (1610-1690), von Linda Steiner und Perk up zeitgenössisch interpretiert. Die beiden Streetartists haben in diesem Projekt erstmals zusammen­gearbeitet.

Viennabase setzt Kunstschwerpunkt zum 60. Geburtstag

Seit seinem Bestehen im Jahr 1963 hat das Studierendenheim Viennabase immer wieder durch Aktivitäten im Kunst- und Kulturbereich auf sich aufmerksam gemacht. Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten wie Ernst Fuchs, Wolfgang Hutter, Alfred Hrdlicka und Friedensreich Hundertwasser stellten in ihren frühen Jahren ihre Kunst hier aus. In den 70er und 80er Jahren fanden „Kulturwochen“ mit bekannten Kabarettisten und Künstlern wie Josef Hader, H.C. Artmann, die Bluespumpn, Wilfried, Ostbahnkurti und Boris Bukowski statt. Heuer feiert Viennabase das 60-jährige Bestehen als internationaler Studierendenheimbetreiber und setzt mit der Kaiserschild Walls of Vision-Kunstfassade einen weiteren Kunstschwerpunkt. Bei Viennabase wohnen junge Menschen aus aller Welt mit unterschiedlichem sozioöko­nomischem und kulturellem Hintergrund zusammen.

Kunst überwindet diese Unterschiede und ist leicht verständlich, egal woher man kommt. Einer der vielen Gründe, warum wir Kunst in unsere Häuser bringen, ist auch, dass durch die Betrachtung von Kunstwerken und die Botschaften, die in den Werken stecken, Einblicke in die vergangenen und gegenwärtigen gesellschaftlichen Lebensrealitäten ermöglicht werden. Kunst ist gerade für das Wohlbefinden von jungen Menschen von entscheidender Bedeutung, gerade weil sie sich in einer neuen Umgebung fern vom eigenen Zuhause befinden. Kunst tut gut, fördert kreatives Denken und kann sowohl inspirieren als auch motivieren.

Geselliges Beisammensein als zentrales Motiv

David Teniers der Jüngere ist der bedeutendste Repräsentant des flämischen Bauerngenres. Typische Schauplätze dieses Genres sind Scheunen und Tavernen. Teniers hat im Gegensatz zu anderen Künstlern dieser Zeit aber auf karikierende Überzeichnungen der dargestellten Bauern verzichtet.

Darüber hinaus war David Teniers der Jüngere als Kurator jener Gemäldesammlung tätig, die während der Statthalterschaft von Erzherzog Leopold Wilhelm in den spanischen Nieder­landen zusammengetragen wurde. Diese Sammlung gelangte später nach Wien und bildet heute den Grundstock des Kunsthistorischen Museums.

Die Künstlerin Linda Steiner konzentriert sich in ihren Werken vor allem auf die Darstellung von Figuren und Körpern in allen Größen, Farben und Formen. Paul Riedmüller aka Perk up arbeitet mit Collagen aus gefundenem analogem oder digitalem Material und erzeugt neue Kombinationen. Stillleben sind ein Schwerpunkt seiner Arbeit.

In der Neuinterpretation hat Linda Steiner die Personengruppe im Vordergrund in Teniers Werk stilistisch in die Gegenwart geholt und diverser gestaltet, wobei das grundsätzliche Thema des geselligen Beisammenseins beibehalten wurde. Perk up hat Bestandteile wie Krüge und Töpfe aus dem Original in die Neuinterpretation übertragen, ihnen aber eine plastischere und gewichtigere Rolle eingeräumt. Teile der Personengruppe im Hintergrund in Teniers Werk sind im oberen Teil der Neuinterpretation in einem „Fenster in die Vergangen­heit“ wiederzufinden.

Kaiserschild Walls of Vision interpretiert Altmeister ganz neu

„Die Wien Holding prägt seit vielen Jahren das Wiener Stadtbild. Das neue Mural in Döbling ist ein schönes Beispiel für Kunst im öffentlichen Raum. Schon bei der letzten Revitalisierung der Häuser am Areal der Viennabase19 wurde eine Verbindung zwischen altem Stil und neuem Design geschaffen. Nun ist die Immobilie um eine neuerliche Attraktion reicher. Die neu gestaltete Außenfassade weckt besondere Neugier bei Bewohner*innen und Vorbei­fahrenden zugleich und steigert die Attraktivität des Hauses noch weiter“, so Wien Holding-Geschäftsführerin Sigrid Oblak.

„Das Besondere an dieser Interpretation ist, dass sowohl Elemente aus dem Original als auch die Stile beider Streetartists eingearbeitet sind“, so Sandra Sonnleitner, Geschäftsführerin der Kaiserschild-Stiftung.

„Kunst findet man bei uns fast überall im Haus, an den Wänden oder im Innenhof. Nun stellen wir erstmals eine komplette Außenfassade für das Projekt Kaiserschild Walls of Vision zur Verfügung. Das ausgewählte Gemälde erinnert an das bunte, gesellige Leben in einem Studierendenheim und erzeugt eine absolut positive Stimmung und Emotionen“, so Viennabase Geschäftsführerin Alexandra Radl-Hanzal.

„Es war spannend, den gesamten Entstehungsprozess der Fassadengestaltung zu erleben. Eine besondere Herausforderung in der Umsetzung war für die Künstler*innen der Umgang mit dem Knick in der Fassade und die Integrierung der Fenster in das Kunstwerk. Dies wurde bravourös gelöst und wir freuen uns sehr über das gelungene Ergebnis“, ergänzt Thomas Lebinger, Geschäftsführer von Viennabase.

Kaiserschild Walls of Vision wurde in Kooperation mit Calle Libre, einem Verein für Straßenkunst, umgesetzt.

Über Viennabase

base - homes for students GmbH bietet zu günstigen Preisen in Wien unter der Dachmarke Viennabase insgesamt rund 1.600 moderne und komfortable Apartments in vier Studierenden­heimen an. Seit 1963 wohnen, leben und lernen bei Viennabase Studierende aller Nationen und unterschiedlichster Studienrichtungen miteinander. Die vier Heime liegen in attraktiver Lage in den Bezirken 11, 19 und 22 und sind optimal ans öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Zur Auswahl stehen verschiedene Zimmerkategorien – vom Einzelzimmer bis zum privaten Miniapartment, allesamt voll möbliert. Mehr Informationen auf www.viennabase.at.

Über die Kaiserschild-Stiftung

Die Kaiserschild-Stiftung wurde 2007 von HARIBO-Miteigentümer Dr. Hans Riegel gegründet und engagiert sich in den Bereichen Bildung, Forschung und Kunst. Mehr Informationen auf www.kaiserschild-stiftung.at.

Pressefotos:

Fotos zur Aussendung sind im Presse-Bereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Sandra Sonnleitner

Geschäftsführerin Gemeinnützige Privatstiftung Kaiserschild

T: +43 1 9346 989 201

E. sandra.sonnleitner @ kaiserschild-stiftung.at

www.kaiserschild-stiftung.at



Mag.a Alexandra Radl-Hanzal

Viennabase Geschäftsführerin

T: +43 1 369 54 90

E: alexandra.radl-hanzal @ viennabase.at

www.viennabase.at



Wolfgang Gatschnegg

Wien Holding Konzernsprecher

T: +43 1 408 25 69 21

E: w.gatschnegg @ wienholding.at

www.wienholding.at