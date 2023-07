WKNÖ-Ecker: Anzahl der Lehranfänger wächst seit Jahren

5,1 Prozent mehr Lehranfänger als im Juni 2019 – Sozialpartnerprojekt FAME holt Leistungen der Fachkräfte vor den Vorhang

St. Pölten (OTS) - Weiterhin gute Nachrichten gibt es bei der Anzahl an neuen Lehrlingen in Niederösterreich, denn diese ist auch im Juni-Vergleich weiter angestiegen. Mit Stand Ende Juni haben 5.464 (Juni 2022: 5.350) junge Menschen in den niederösterreichischen Lehrbetrieben eine Lehre begonnen, das ist ein Anstieg um 114 Lehranfänger. „Besonders erfreulich ist, dass es die erfolgreiche Fortsetzung eines mehrjährigen Trends ist. Denn im Vergleich zum Juni 2019 haben im letzten Monat 265 mehr junge Menschen eine Lehre begonnen, das ist ein Zuwachs von 5,1 Prozent“, freut sich Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Beliebte Lehre

Den größten zahlenmäßigen Anstieg gibt es in der Industrie mit 113 neuen Lehrverträgen, ein Plus von 18,4 Prozent. Den größten prozentuellen Zuwachs gibt es hingegen im Bereich Information & Consulting mit einem Plus von 32,8 Prozent bzw. 22 neuen Lehranfängern. Gesamt gab es Ende Juni 16.152 Lehrlinge in Niederösterreich, die meisten davon im Gewerbe & Handwerk (7.601), gefolgt vom Handel (2.434) und der Industrie mit 2.249 jungen Menschen in einer Lehrausbildung. Auch die Zahl der Lehrbetriebe ist gestiegen: Im Juni 2023 bildeten 4.355 Betriebe Lehrlinge aus, um 19 Betriebe mehr als noch im Juni 2022. „Das zeigt, dass wir schon jetzt viele junge Menschen und Betriebe davon überzeugen können, dass die Lehre große Chancen und Möglichkeiten bietet. Die duale Ausbildung ist eine wesentliche Maßnahme, damit unsere Betriebe langfristig ausreichend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden und binden können“, erklärt Ecker.

FAME – Sozialpartner würdigen Leistungen der Jungfachkräfte

„Wir sind auf einen guten Weg, um der Lehre den Stellenwert in der Gesellschaft zu geben, den sie verdient. Aber wie so oft im Leben, gibt es auch hier noch Luft nach oben und es braucht daher weitere Maßnahmen“, betont der WKNÖ-Präsident und ergänzt: „Ein Beispiel dafür ist die neuste Initiative der niederösterreichischen Sozialpartner, FAME. Dabei holen wir die Leistungen unser Jungfachkräfte vor den Vorhang.“ Gemeinsam mit der Arbeiterkammer NÖ lud die Wirtschaftskammer NÖ die niederösterreichischen Berufswelt- und Europameister ein, ihre Handabdrücke auf dem St. Pöltner Rathausplatz zu verewigen. Junge niederösterreichische Fachkräfte haben seit Beginn der WorldSkills 1961 sowie der EuroSkills 2008 insgesamt 46 Medaillen geholt. „Die jungen, erfolgreichen Fachkräfte und Teilnehmer der Berufsmeisterschaften sind damit Vorbilder sowie Botschafter für die hervorragende Qualität der Fachkräfte und Lehrausbildung in Niederösterreich. Mit den verewigten Handabdrücken zeigen wir, dass die Besten der Besten aus Niederösterreich kommen“, freut sich Wolfgang Ecker.

Zusätzlich gibt es noch zahlreiche weitere Aktivitäten der Sozialpartner, um das Image der Lehre weiter zu stärken:



Berufsorientierungs-App BOtoGo : Sie gibt Eltern und ihren Kindern einen Leitfaden in die Hand, der sie durch den Berufsorientierungsprozess lenkt. Die App bietet eine Hilfestellung beim Erkunden der Talente der Kinder, gibt Tipps für die Berufswahl und hilft letztendlich beim Durchstarten in den gewählten Beruf.





: Sie gibt Eltern und ihren Kindern einen Leitfaden in die Hand, der sie durch den Berufsorientierungsprozess lenkt. Die App bietet eine Hilfestellung beim Erkunden der Talente der Kinder, gibt Tipps für die Berufswahl und hilft letztendlich beim Durchstarten in den gewählten Beruf. Let’s Walz : Mit „Let’s Walz“ haben Lehrlinge aus allen Branchen der NÖ Wirtschaft die Chance, vier Wochen im Ausland in einem ihrem Lehrberuf entsprechenden Betrieb mitzuarbeiten. Teilnehmen können alle Lehrlinge aus niederösterreichischen Lehrbetrieben ab dem zweiten Lehrjahr (Mindestalter 16 Jahre).





: Mit „Let’s Walz“ haben Lehrlinge aus allen Branchen der NÖ Wirtschaft die Chance, vier Wochen im Ausland in einem ihrem Lehrberuf entsprechenden Betrieb mitzuarbeiten. Teilnehmen können alle Lehrlinge aus niederösterreichischen Lehrbetrieben ab dem zweiten Lehrjahr (Mindestalter 16 Jahre). Wakany-Volksschultheater : Drei erfahrene Schauspieler:innen kommen an die Schule und zaubern die Kinder (Altersstufe 1.- 4. Klasse VS) mit der Figur Wakany in eine Berufs-Märchenwelt. Im Anschluss an die ca. 30-minütige Aufführung werden die Inhalte des Stücks mit den Schüler:innen interaktiv aufbereitet (Dauer ca. 10 – 15 Minuten).





: Drei erfahrene Schauspieler:innen kommen an die Schule und zaubern die Kinder (Altersstufe 1.- 4. Klasse VS) mit der Figur Wakany in eine Berufs-Märchenwelt. Im Anschluss an die ca. 30-minütige Aufführung werden die Inhalte des Stücks mit den Schüler:innen interaktiv aufbereitet (Dauer ca. 10 – 15 Minuten). Masterlehrgang für Berufsorientierung: Hochschule NÖ in Baden wurde ein Meilenstein in der Ausbildung von Lehrkräften etabliert. Hier werden Lehrkräften die wichtigsten BO-Themen und die aktuellen Ausbildungstrends vermittelt. Zudem gibt es begleitende Studien, die laufend aktualisiert werden. Auch die Eltern sollten bestmöglich eingebunden werden.

