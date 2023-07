Wien Energie Service-Offensive: 200 neue Mitarbeiter*innen, Beratung bis 22 Uhr und ein Servicezentrum in Erdberg

Persönliche und telefonische Beratungszeiten mit Anfang Juli massiv ausgeweitet – zusätzliches Servicezentrum geplant – Wien Energie senkt Preise deutlich

Wien (OTS) - Wien Energie setzt massive Schritte, um auch in Zeiten der Energiekrise beste Qualität im Kund*innenservice bieten zu können. Bereits seit letztem Sommer hat Wien Energie deshalb das Kund*innenservice um 150 Mitarbeiter*innen auf 320 Berater*innen aufgestockt. Weitere rund 50 Kundenberater*innen werden bis Herbst beginnen. Mit mehr Personal, kräftig ausgedehnten Beratungszeiten und einem zusätzlichen Servicezentrum, das bis Jahresende in Wien-Erdberg entstehen wird, startet Wien Energie nun eine große Service-Offensive. „Die Energiekrise hat zu einem großen Andrang im Kund*innenservice von Wien Energie geführt. Viele der Anliegen bedürfen individueller Beratung und für diese Beratungen braucht es auch Zeit. Daher war eine schnelle Lösung im Sinne unserer Kund*innen wichtig. Zusätzlich zum Ausbau des Kund*innenservice im vergangenen Herbst geht Wien Energie nun mit der Service-Offensive einen weiteren großen und wichtigen Schritt auf unsere Kund*innen zu und verkürzt damit deren Wartezeit“, sagt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

„Als einer der wenigsten Energieanbieter betreiben wir noch ein eigenes, persönliches Servicezentrum. Unsere Mitarbeiter*innen im Kund*innenservice geben jeden Tag ihr Bestes, um die passenden Lösungen für unsere Kund*innen zu finden und rasch zu helfen. Die Fragen und Anliegen unserer Kund*innen kompetent und möglichst schnell bearbeiten zu können, ist uns enorm wichtig. Deshalb erweitern wir nun unserer Öffnungszeiten massiv auf allen Ebenen und beraten auch in den Abendstunden, sowohl telefonisch als auch persönlich mit und ohne Terminvereinbarung“, so der Vorsitzende der Wien Energie Geschäftsführung Michael Strebl.

Mehr Mitarbeiter*innen, erweiterte Beratungszeiten und zusätzliches Servicezentrum

Derzeit suchen rund 670 Menschen täglich Unterstützung im Wien Energie-Servicezentrum in der Spittelau, rund 9.000 Anrufe und etwa 4.200 E-Mails pro Tag gehen beim Kund*innenservice von Wien Energie ein. Anfang des Jahres hat Wien Energie die persönlichen Beratungsplätze im Servicetreff in der Spittelau deshalb bereits um fünf Plätze aufgestockt. Nun folgt mit Juli eine massive Ausweitung der Beratungszeiten – sowohl persönlich als auch telefonisch. Vor Ort werden Kund*innen nun von Montag bis Donnerstag 1,5 Stunden länger bis 19 Uhr und mit Termin sogar bis 20:00 Uhr beraten. Auch am Freitag werden die Beratungszeiten mit Termin auf 16 Uhr ausgeweitet. Ein Termin kann sehr einfach und unkompliziert über die Seite des Servicetreffs oder über wienenergie.at/termin gebucht werden.

Bis Ende des Jahres soll außerdem ein weiterer Standort für persönliche Beratung in Wien-Erdberg entstehen. Rund 10 Beratungsplätze sollen hier als zusätzliche Anlaufstelle für die Wien Energie-Kund*innen eingerichtet werden. Aktuell laufen dazu die Planungen.

Telefonische Beratung auch in den Abendstunden

Die telefonische Beratung wird von Montag bis Donnerstag um ganze vier Stunden täglich von 8:00 bis 22:00 Uhr massiv ausgeweitet. Am Freitag stehen die Kundenberater*innen von 8:00 bis 16:00 Uhr telefonisch zur Verfügung.

Viele Privatanbieter haben sich im letzten Jahr vom Markt zurückgezogen und ihre Kund*innen gekündigt. Wien Energie hat deshalb zehntausende Kund*innen neu aufgenommen, was die Nachfrage nach Beratung zusätzlich antreibt. Die Mitarbeiter*innen im Kund*innenservice kümmern sich um die zahlreichen individuellen Anliegen der Kund*innen auf unterschiedlichsten Kanälen – am Telefon, im Live-Chat, per E-Mail oder persönlich im Servicetreff Spittelau.

Wien Energie senkt Preise deutlich

Nicht nur bei den Öffnungszeiten und bei der Mitarbeiter*innenzahl im Kund*innenservice hat Wien Energie seine Serviceleistungen ausgeweitet. Auch bei Strom- und Gaspreisen setzt Wien Energie seit 6.7. ein besonders gutes Angebot um und senkt die Strom- und Gaspreise ordentlich: Der Strompreis reduziert sich für die Mehrheit der Kund*innen bei Annahme des Angebots und Bindung für ein Jahr um 30 Prozent und liegt durch 190 Frei-Energietage im Tarif OPTIMA Entspannt künftig bei rund 15,9 Cent pro Kilowattstunde (kWh) netto (20,3 Cent brutto für Wien). Bei Erdgas sinken die Kosten um 40 Prozent, der neue Preis liegt inkl. 50 Frei-Energietagen bei rund 6,3 Cent/kWh (7,9 Cent brutto für Wien). Im Vergleich zum aktuellen Neukund*innenangebot liegt die Senkung bei Strom sogar bei 52 Prozent.

Insgesamt bringt das neue Angebot somit eine deutliche Entlastung: Ein durchschnittlicher Wiener Haushalt mit einem Verbrauch von 2.000 Kilowattstunden Strom und 8.000 Kilowattstunden Gas im Jahr, spart 610 Euro (exkl. Strompreisbremse; Vergleichsbasis OPTIMA Entspannt Q3 2022). Wien Energie-Kund*innen, die bereits das Treueangebot im letzten Sommer genutzt hatten und damit über den gesamten Herbst/Winter sehr gute Preise hatten, sparen künftig rund 215 Euro pro Jahr.

Das Angebot kann seit 6.7. und bis 20. September von allen Bestands- und Neukund*innen im Haushaltssegment unabhängig von bisherigen Vertrags- oder Preisbindungen online, per Post oder im Kund*innenservice abgeschlossen werden. Alle Angebotspreise verstehen sich mit einem Jahr Preisgarantie und einem Jahr Vertragsbindung.



Die neuen Öffnungszeiten im Servicetreff Spittelau

Mo-Do 08:00-19:00 Uhr – mit Termin bis 20:00 Uhr

Fr 08:00-15:00 Uhr – mit Termin bis 16:00 Uhr

Hier geht’s zur Terminbuchung: wienenergie.at/termin



Telefonischer Kundenservice ab 1. Juli:

Mo-Do 8:00-22:00, Fr 08:00-16:00 Uhr





Bilderlink: https://bit.ly/44vxivI





Rückfragen & Kontakt:

Mag. Franziska Bauer-Hartig

Pressesprecherin Wien Energie

Tel: 0664 884 81 304

E-Mail: franziska.bauer-hartig @ wienenergie.at