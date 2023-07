Fieldfisher ernennt Restrukturierer Peter Tutsch zu neuem Partner

Er verstärkt als 5. International Partner das jüngste Büro der Wirtschaftskanzlei Fieldfisher in Wien und wird sich besonders auf Restrukturierungen und Corporate Finance fokussieren.

Wien (OTS) - Die europäische Wirtschaftskanzlei Fieldfisher vergrößert sich weiter: Mit Peter Tutsch kommt ein ausgewiesener Experte für Restrukturierungen und Corporate Finance als Partner zum Team. Er war zuvor besonders für die Technologiebranche und den Finanzsektor bei Vavrovsky Heine Marth Rechtsanwälte tätig und ist auf Sanierungssituationen spezialisiert; berät also vom Schuldenschnitt über Re-Finanzierungen bis zu aufsichtsrechtlichen Fragen zum Kapitalmarkt. Peter verfügt neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt auch über Inhouse-Erfahrung, war in der Vergangenheit als Unternehmensjurist bei einem Marktführer im Technologiebereich tätig.

Thomas Ruhm, Managing Partner von Fieldfisher Austria, zur Ernennung: „Ich freue mich so kurz nach der Eröffnung mit Peter einen ausgewiesenen Experten in unserem Partner-Team zu begrüßen und mit ihm die international tätige Anwaltskanzlei Fieldfisher in Wien weiter auf- und auszubauen - mit einem Leistungsspektrum, für das es eine erhebliche Nachfrage gibt.“

Dazu sagt Peter Tutsch: „Mit dem Eintritt bei Fieldfisher kann ich meine Erfahrungen und Fähigkeiten in einer international tätigen Wirtschaftskanzlei einbringen, die am Markt besonders für ihre Tätigkeit im Technologie-Bereich sichtbar ist, und bin zuversichtlich, gemeinsam mit dem Partner-Team den Kundenstamm der Kanzlei in Wien rasch zu vergrößern.“

Peter Tutsch hat mit 3. Juli seine Beratungstätigkeit als 5. Partner des im Juni erst eröffneten Wiener Büros aufgenommen.

Über Fieldfisher

Fieldfisher ist eine europäische Wirtschaftskanzlei mit marktführender Praxis in vielen der dynamischsten Sektoren. Wir sind ein zukunftsorientiertes Unternehmen mit besonderem Fokus auf Energie & natürliche Ressourcen, Technologie, Finanzen & Finanzdienstleistungen, Life Sciences und Medien. Unser Unternehmen umfasst mehr als 1.700 Mitarbeiter an 26 Standorten in Amsterdam, Barcelona, Belfast, Berlin, Birmingham, Bologna, Brüssel, Dublin, Düsseldorf, Frankfurt, Guangzhou, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Manchester, München, Paris, Peking, Rom, Shanghai, Turin, Venedig, Wien und Silicon Valley.

Als verantwortungsbewusstes und soziales Unternehmen sind wir bestrebt, eine Vorreiterrolle einzunehmen und uns für unser Handeln zu verantworten. Unser Engagement für den Aufbau einer nachhaltigeren und gerechteren Zukunft für unsere Mitarbeiter, Kunden und Gemeinschaften steht im Mittelpunkt unserer ESG-Strategie.

