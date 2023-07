Al-Rawi (SPÖ): Genozid in Srebrenica muss als solcher benannt werden und darf niemals in Vergessenheit geraten

SPÖ Gemeinderat Omar Al-Rawi fordert klare Benennung des Srebrenica-Genozids und betont die Bedeutung des Gedenkens

Wien (OTS/SPW-K) - Vom 11. bis 19. Juli 1995 ereignete sich in Srebrenica das größte Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Für SPÖ-Gemeinderat Omar Al-Rawi ist es von großer Bedeutung, dieses Geschehen als das zu bezeichnen, was es war -nämlich ein Genozid. Al-Rawi betont, dass es ein Verrat an den Opfern dieses Ereignisses wäre, die Wahrheit nicht auszusprechen. Der Vorwurf, dass Gedenkveranstaltungen an Srebrenica lediglich Salz in die Wunden streuen würden, lässt Al-Rawi nicht gelten. Er erklärt:

"Gedenken ist wichtig, weil es uns an die Opfer erinnert und ihnen Anerkennung zollt, während es uns gleichzeitig dazu auffordert, aus der Geschichte zu lernen und zukünftige Verbrechen zu verhindern."

Die Aufarbeitung des Verbrechens und das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag haben deutlich gemacht, dass es sich damals nicht um einen spontanen Mord oder eine Zufallstragödie handelte, wie es manchmal verharmlost dargestellt wird. Al-Rawi betont, dass die Geschehnisse gezielt ausgeführt und langfristig geplant wurden. Sein Anliegen ist Gerechtigkeit und er betont, dass es nicht um kollektive Schuld geht. „Als Geschwister in der Menschlichkeit tragen wir alle eine gemeinsame Verantwortung. Es geht ausschließlich um die Verbrecher selbst und darum, die Dimension ihres Verbrechens deutlich zu machen“, betont Al-Rawi.

Wien ist die Stadt der Menschenrechte und lebt Gedenkkultur. Die wichtigste Idee, die wir alle teilen müssen, ist laut Al-Rawi:

"Wehret den Anfängen. Immer und überall, wenn so etwas geschieht, müssen wir rechtzeitig hinschauen. Es ist unsere Pflicht, an die Opfer zu gedenken und wir tragen gemeinsam die Verantwortung dafür, dass so etwas nicht mehr passiert", schließt Al-Rawi.

