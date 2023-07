FPÖ – Wurm: Eltern-Kind-Pass ist rein grün-ideologisches Projekt ohne Fortschritte für die Gesundheit der Mütter und Kinder

Wien (OTS) - „Seit Jahrzehnten hat der Mutter-Kind-Pass großartige Arbeit geleistet. Im Sinne der Frauen und werdenden Mütter wurde mit diesem ein großer Meilenstein erreicht. Doch bei den heute im Nationalrat beschlossenen Änderungen geht es nicht um Verbesserungen der Gesundheit von Müttern und Kindern. Es handelt sich dabei um ein rein ideologisches Projekt der Grünen, die damit eine Veränderung im ideologischen Familienbild erzwingen wollen. Die ÖVP als ehemalige traditionelle Familienpartei spielt dabei auch noch widerstandslos mit. Daher werden wir nicht nur der Namensänderung nicht zustimmen, sondern auch der Druck auf werdende Mütter, ihre Daten elektronisch und ohne jegliche Datensicherheit preiszugeben, lehnen wir entscheiden ab!“, erneuerte der freiheitliche Nationalratsabgeordnete und Mitglied des Gesundheitsausschusses Peter Wurm in seinem Debattenbeitrag im Nationalrat die Kritik an der Umbenennung des Mutter-Kind-Passes in Eltern-Kind-Pass.



In Bezug darauf, dass der Eltern-Kind-Pass ab 2026 nur mehr digital erhältlich sein soll, äußerte sich Wurm ebenso kritisch: „Wir Freiheitliche stehen für Wahlfreiheit und Freiwilligkeit. Wenn eine Mutter selbst entscheidet, dass sie den Eltern-Kind-Pass lediglich in rein elektronischer Form haben möchte, spricht nichts dagegen. Was ÖVP und Grüne aber mit dieser Novelle machen, hat nichts mit Freiwilligkeit zu tun. Ganz im Gegenteil - sie zwingen alle zukünftigen Mütter in ein elektronisches System mit allen datenschutzrechtlichen Problemen und Schwierigkeiten. Die vom grünen Gesundheitsminister Rauch angebliche lückenlose Datensicherheit gibt es nicht. Hier eine Garantie zu beschwören ist nicht nur unseriös, sondern schwer bedenklich. Entgegen jeder geäußerten Kritik, welche in Stellungnahmen von Anwälten aber auch der Datenschutzbehörde abgegeben wurden, beschließen ÖVP und Grüne hier heute eine Novelle, die lediglich zum Vorantreiben der linken Ideologie der Grünen, sowie den völligen Verlust einer Glaubwürdigkeit der ÖVP beiträgt und die Daten der Mütter und deren Kinder gefährdet!“

