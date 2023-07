SPÖ-Herr: Her mit der Klima-Aktion 20.000 - Klimaschutz braucht Green Jobs!

Energie- und Mobilitätswende wird von Arbeiterinnen und Arbeitern umgesetzt werden – diese fehlen noch

Wien (OTS/SK) - ngesichts der heutigen Pressekonferenz des AMS Österreich zum Thema grüne Transformation am Arbeitsmarkt, wiederholt die stv. Klubvorsitzende und Klimasprecherin der SPÖ, Julia Herr, ihre Forderung nach der Klima-Aktion 20.000, ein Arbeitsmarkt-Paket für zusätzliche Green Jobs und Klimaschutz. „Vom Austausch der Öl- und Gasthermen bis hin zur Installation von PV-Anlagen. Wer soll das machen? Wer fährt die Busse und Züge oder legt die Schienen? Die Regierung mit ihren Ankündigungen werden es nicht sein, sondern die Arbeiterinnen und Arbeiter. Klimaschutz braucht Arbeitskräfte!“, betont Herr und verweist auf ihren Plan für eine Ausbildungs- und Arbeitsmarktoffensive für den Klimaschutz. 10.000 Jobs und 10.000 Aus- und Weiterbildungsplätze sollen so geschaffen werden. ****

„Schon jetzt fehlen Fachkräfte in vielen wichtigen Bereichen. Doch diese Fachkräfte fallen nicht vom Himmel. Wenn wir es schaffen wollen, dass bis 2040 kein Haushalt mehr mit Öl oder Gas heizt, müssen wir ab jetzt jeden Tag, 7 Tage die Woche 300 Heizsysteme tauschen. Aber auch im öffentlichen Verkehr wird bereits jetzt in ganz Österreich nach Personal gesucht, um den aktuellen Personalstand zu halten“, so die stv. SPÖ- Klubvorsitzende.

Konkret geht es um insgesamt 5.000 Ausbildungsplätze und Jobs in einer Umwelt- bzw. Verkehrsstiftung sowie 5.000 Aus- und Weiterbildungsplätze für Klima-Jobs in ganz Österreich. Darüber hinaus sollen 10.000 klimafreundliche Jobs in den Gemeinden entstehen, die tausenden Menschen so neue Perspektiven bieten kann. Abschließend unterstreicht Herr nochmal die Chancen der grünen Transformation des Arbeitsmarktes: „Klimaschutz kann zehntausende neue Jobs schaffen. Doch Arbeitskräfte müssen erst gefunden und ausgebildet werden. Das braucht Zeit. Mit der Klima-Aktion 20.000 bringen wir Arbeitsmarktpolitik und Klimaschutz zusammen!“ (Schluss) sr/ls

