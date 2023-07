Länderübergreifende ÖHV-Studie: Bei Urlaubsplanung und -buchung führt kein Weg mehr am Handy vorbei!

Social Media als Informationsquelle für Planung und Buchung, aber auch mobil angepasste Websites werden den Gästen immer wichtiger.

Wien (OTS) - „Buchen über mobile Endgeräte gewinnt rasant an Bedeutung: Daran führt kein Weg mehr vorbei“, streicht ÖHV-Generalsekretär Dr. Markus Gratzer die zentrale Erkenntnis einer breit angelegten Gästebefragung hervor. Gemeinsam mit den Meinungsforscher:innen von mindtake wurden jeweils mehr als 750 Österreicher:innen und Deutsche zum Buchungsverhalten befragt, zum zweiten Mal nach 2019: „In den vier Jahren hat sich auch abseits der Pandemie einiges getan“, so Gratzer. Die relevantesten Faktoren für die Buchung seien zwar nach wie vor der Preis, die Verfügbarkeit des Wunschzimmers, Fotos, Lage und unabhängige Bewertungen, die Usabilty für den mobilen Gebrauch macht aber in Österreich wie auch in Deutschland einen enormen Sprung nach vorne.

Österreicher:innen buchen vermehrt mobil

Ein Trend, der sich auch bei der Nutzung der Endgeräte widerspiegelt: Buchten 2019 noch 64 % der Österreicher über Desktopgeräte, waren es 2023 nur mehr 55 %. In Deutschland sank der Wert im gleichen Zeitraum von 74 % auf 61 %. Dementsprechend erfolgt mittlerweile bereits jede dritte heimische Buchung über mobile Endgeräte (2019: 25 %), 29 % sind es in Deutschland (2019: 17%). Auch bei der Recherche nutzen immer mehr Österreicher:innen und Deutsche Handy und Tablet: 37 % der heimischen Gäste (2019: 28%) und jede:r vierte deutsche Urlauber:in (2019: 22 %) informieren sich mobil. „Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren noch weiter verstärken. Für ganze Generationen an Jugendlichen ist ihr Handy der Schlüssel zum Internet. Das heißt ganz rasch aufrüsten, will man nichts aus dem Suchraster fallen“, zeigt der Branchensprecher auf.

Kommunikation: Wichtig, aber bitte direkt

E-Mail (AT: 40 %, DE: 30 %) und Telefon (AT: 26 %, DE: 31%) sind für die Gäste weiterhin die Top-Kommunikationskanäle, wenn es um Informationen und Fragen geht. Klassische Kontakt- und Anfrageformulare verlieren in der Gästegunst: Während 2019 noch 31 % der österreichischen Urlauber (DE: 30 %) den Kanal nutzten, waren es bei der jüngsten Umfrage nur mehr 24 % (DE: 30 %). „Die wirken zusehends wie aus der Zeit gefallen.“

Social Media immer wichtiger, Newsletter top fürs Marketing

Die allgemeine Social Media Nutzung steigt weiter und wird immer wichtiger für die Reiseplanung: „Wenn wir uns die Customer Journey vor Augen halten, sind soziale Medien in der Phase der Inspiration, also vor dem Aufenthalt, und danach wichtige Kanäle. Wer das weiß, kann es besser nutzen“, so Gratzer. Neben Facebook und Instagram, die jede:r zweite Österreicher:in und Deutsche zur Planung nutzt, ist vor allem YouTube durch Reisereportagen und -Bloger:innen eine beliebte Inspirationsquelle. Ein weiteres starkes Tool im Marketingmix bleibt der Newsletter: Drei von vier Urlauber:innen haben aufgrund eines Mailings ein Hotel gebucht.

Erfolgreich mit dem richtigen Know-how

„Um erfolgreich zu sein, braucht es heute mehr denn je das richtige Know-how, um die gesamte Palette an Marketing- und Kommunikationsinstrumente richtig bedienen zu können“, verweist Gratzer auf das breite Weiterbildungsangebot des ÖHV-Campus: Hoteliers und Mitarbeiter:innen, die in Sachen Vertrieb oder Online- und Social Media Marketing auf dem Laufenden bleiben wollen haben am 20. September 2023 beim Praktikerseminar „TikTok Marketing als Chance für Hotels“ und beim Lehrgang „Preisgestaltung und Vertrieb“ von 10. bis 13. Oktober bzw. 14. bis 17 November 2023 die Chance dazu.

Die Studie finden Sie hier zum Download, weitere Pressemeldungen der ÖHV und Bildmaterial finden Sie unter www.oehv.at/presse









Rückfragen & Kontakt:

Oliver Schenk

Public Affairs

T: +43 1 533095224

oliver.schenk @ oehv.at

www.oehv.at