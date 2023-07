Casinos Austria International: Stellungnahme zur aktuellen Berichterstattung

Wien (OTS) - Grundsätzlich ist festzuhalten: Die Vertretung legitimer Interessen von Unternehmen im Ausland durch offizielle Vertreter des Landes ist Kernaufgabe des diplomatischen Dienstes und weltweit legitime Praxis.

Zur aktuellen Berichterstattung

Casinos Austria International ist in Nordmazedonien als Junior-Partner des staatlichen Mehrheitseigentümers, der dortigen Staatslotterie, aktiv. Unsere Rolle ist insbesondere, unsere international anerkannte Expertise zu wirkungsvollem Spielerschutz einzubringen. Diese Expertise ist ein unbestrittenes Qualitätsmerkmal unserer Unternehmensgruppe und steht in keinem Zusammenhang zur Disposition.

Es gab in Nordmazedonien seitens der Regierungspartei DUI ein umfassendes Gesetzesvorhaben, das zum Ziel hatte, den Glücksspielmarkt in äußerst restriktiver Form auf völlig neue Beine zu stellen. Im Ergebnis wäre ein wirtschaftlicher Betrieb von Glücksspielunternehmen nicht mehr möglich und in Folge auch Spielerschutz nicht mehr umzusetzen gewesen.

Casinos Austria International hat daher versucht, über den österreichischen Botschafter dieses grundsätzliche Problem zu thematisieren. Dies war der Erstversuch mit den politischen Entscheidungsträgern in Austausch zu treten, um über ordnungspolitisch negative Auswirkungen des Gesetzesvorhaben zu sprechen. Es ist somit keinesfalls um die Verhinderung wichtiger Spielerschutzmaßnahmen gegangen, da man sich in keiner Phase in einer Situation befunden hat, um über konkrete Einzelpunkte des Gesetzesvorhaben zu diskutieren.

In die konkrete Ausgestaltung des gegenständlichen Briefs waren wir nicht eingebunden.

Spielerschutz ist entscheidender Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Daher würde sich unsere Unternehmensgruppe nie gegen wirkungsvolle und sinnvolle Spielerschutzmaßnahmen aussprechen.

Über Casinos Austria International

Die Casinos Austria International Holding (CAIH) und ihre Tochtergesellschaften sind ein international tätiger Glücksspielkonzern. Die CAIH vereint die umfassenden internationalen Aktivitäten der Casinos Austria AG unter einem Dach. Seit ihrer Gründung im Jahr 1977 ist die 100-Prozent-Tochter der Casinos Austria AG zu einem der weltweit führenden Unternehmen in der Casinobranche geworden. Mit einem einzigartigen Portfolio im Casino-Management und -Development hat die CAIH mehr internationale Casinoprojekte realisiert als jeder andere Betreiber weltweit. Die wesentlichsten Märkte liegen im Gebiet der Europäischen Union, in der Schweiz und in Australien.

