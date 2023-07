Arnoldner ad Happel-Stadion: Konkrete Lösungen weiterhin ausständig

Ganz Österreich investiert in Stadion-Infrastruktur – Wien hinkt hinterher

Wien (OTS) - „Während nahezu in ganz Österreich in die Stadioninfrastruktur investiert wird, gibt es in Zusammenhang mit dem Wiener Ernst-Happel-Stadion noch immer keine nachhaltigen Lösungen“, so die Sportsprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Bernadette Arnoldner angesichts der heutigen Berichterstattung in der Tageszeitung „Kurier“.

So werde anschaulich dargestellt, welche Bemühungen in den diversen Bundesländern unternommen werden um die Stadien aufzuwerten bzw. neue zu errichten. Als Konsequenz werden bekanntlich, wie vor kurzem verlautbart, in Zukunft ÖFB-Länderspiele vermehrt in Linz abgehalten.

Seit jeher dränge die Wiener Volkspartei darauf, dass endlich konkrete Konzepte in Zusammenhang mi dem Happel-Stadion vorgelegt werden. Stattdessen sei man im Mai vom zuständigen Stadtrat Hacker auf eine Gesamtanalyse des baulichen Zustands am Ende des Jahres vertröstet worden.

„Die Stadt Wien muss ihrem selbst ernannten Titel als Sportstadt endlich gerecht werden. Stadtrat Hacker muss jetzt handeln, anstatt weiterhin die Hände in den Schoß zu legen“, so Arnoldner abschließend.

