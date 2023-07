Wirtschaftsbund: Karriere von Frauen darf nicht an der Kinderbetreuung scheitern

Jeitler-Cincelli: Frauenerwerbsquote hängt maßgeblich von einer gut ausgebauten und funktionierenden Kinderbetreuung ab

Wien (OTS) - Noch immer ist das EU-Ziel von 33 Prozent frühkindlicher Betreuung in Österreich nicht erreicht. Die Kinderbetreuungsquote der unter Dreijährigen liegt aktuell bei 29,1 Prozent. Das Angebot an Betreuungsplätzen im ländlichen Bereich hinkt jenem in Ballungszentren nach. Um die EU-Vorgaben zu erreichen und mehr Frauen in die Erwerbstätigkeit zu führen, ist ein flächendeckender Ausbau der Kinderbetreuungsplätze notwendig. „Auch wenn die Betreuung von Kleinkindern in den vergangenen Jahren gestiegen ist, brauchen wir dringend weitere Verbesserungen. Besonders Frauen arbeiten oft in Teilzeitberufen, weil es an passenden ganztägigen Kinderbetreuungsangeboten fehlt. Damit es uns gelingt, mehr Frauen in den Vollzeiterwerb zu bringen, braucht es zusätzliche Maßnahmen. Es geht um Chancengerechtigkeit und wichtiges Potenzial für den Arbeitsmarkt. Die Frage Kind oder Karriere darf sich künftig nicht mehr stellen“, erklärt stv. Generalsekretärin und Abg. z. NR. Carmen Jeitler-Cincelli.

Qualitative Standards bei der Kinderbetreuung festlegen

In Österreich ist die Kinderbetreuung „Ländersache“ und fällt in die ausschließliche Gesetzgebungs- und Vollziehungszuständigkeit der Bundesländer. Sowohl was Qualitätsstandards anbelangt, als auch in der Organisation, bestehen maßgebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. „Eltern wünschen sich Orte, an denen ihre Kinder bestmöglich aufgehoben sind und gefördert werden. Hier braucht es eine Vereinheitlichung der Standards in den wesentlichsten Punkten. Bund, Ländern und Gemeinden müssen an einem Strang ziehen, denn persönliche Entfaltung und ein hohes Bildungsniveau müssen dieselben Prioritäten haben wie der flächendeckende Ausbau der Betreuungseinrichtungen“, so Jeitler-Cincelli abschließend.

