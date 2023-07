ORF-Sommerkrimi: Christian Kohlund ermittelt in acht neuen Folgen der TV-Reihe „Der Zürich-Krimi“

Von 7. Juli bis 25. August, immer freitags um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Immer Freitag um 20.15 Uhr in ORF 2 hat Publikumsliebling Christian Kohlund seinen Einsatz im ORF-Sommerprogramm: Als raubeiniger Rechtsanwalt Thomas Borchert übernimmt er scheinbar hoffnungslose und dramatische Fälle – und legt sich nicht nur einmal mit Justiz und Polizei an, um die Richtigen hinter Gitter zu bringen. Von 7. Juli bis 25. August 2023 zeigt ORF 2 acht neue, spannende Episoden der TV-Krimi-Reihe „Der Zürich-Krimi“ – beginnend mit „Borchert und der Tote im See“. Gedreht wird die Serie in Zürich und Prag, an der Seite von Christian Kohlund spielen u. a. Ina Paule Klink, Pierre Kiwitt, Susi Banzhaf, Robert Hunger-Bühler und Yves Wüthrich. Regie bei den acht neuen Episoden führten Florian Froschmayer, Roland Suso Richter und Hansjörg Thurn.

Mehr zu „Der Zürich-Krimi: Borchert und der Tote im See“ (Freitag, 7. Juli, 20.15 Uhr, ORF 2)

Eigentlich ist Borcherts (Christian Kohlund) Patentochter Jenny (Lea Freund) nur nach Zürich gekommen, um bei einer angesehenen Kinderhilfsorganisation ein Praktikum zu absolvieren. Als in ihrem Reisegepäck aber Drogen gefunden werden, ist dies der Auftakt zu einer Abwärtsspirale, aus der es kein Entrinnen zu geben scheint. Am Ende gerät die angehende Ärztin in Untersuchungshaft, hat eine Mordanklage am Hals und muss fürchten, ihre große Liebe Dorian (Nicola Perot) für immer aus den Augen zu verlieren. Um Jenny zu rehabilitieren, muss Borchert ein großes Risiko eingehen.

Die weiteren neuen Fälle im Überblick:

Freitag, 14. Juli, 20.15 Uhr, ORF 2

Der Zürich-Krimi: Borchert und der Mord im Taxi

Freitag, 21. Juli, 20.15 Uhr, ORF 2

Der Zürich-Krimi: Borchert und die Zeit zu sterben

Freitag, 28. Juli, 20.15 Uhr, ORF 2

Der Zürich-Krimi: Borchert und der verlorene Sohn

Freitag, 4. August, 20.15 Uhr, ORF 2

Der Zürich-Krimi: Borchert und die bittere Medizin

Freitag, 11. August, 20.15 Uhr, ORF 2

Der Zürich-Krimi: Borchert und das Geheimnis des Mandanten

Freitag, 18. August, 20.15 Uhr, ORF 2

Der Zürich-Krimi: Borchert und die dunklen Schatten

Freitag, 25. August, 20.15 Uhr, ORF 2

Der Zürich-Krimi: Borchert und die Sünden der Vergangenheit

