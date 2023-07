„Bewusst gesund“: Gesunder Durchblick – so schützt man die Augen im Sommer

Am 8. Juli um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 8. Juli 2023, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Gesunder Durchblick – so schützt man die Augen im Sommer

Während wir uns über die steigenden Temperaturen und die Sonne freuen, sind unsere Augen im Sommer besonderen Belastungen ausgesetzt. Die starke UV-Strahlung, grelles Licht, aber auch verunreinigtes Badewasser oder Klimaanlagen stellen dieses Sinnesorgan vor besondere Herausforderungen. Bindehautentzündung oder Infektionen können die Folge sein, aber auch gefährlichen Netzhautschädigungen oder sogar lebensbedrohliche Melanome am Auge können entstehen, wenn nicht auf den richtigen Sonnenschutz geachtet wird. „Bewusst gesund“ berichtet, worauf beim Kauf einer Sonnenbrille geachtet werden sollte und wie man das Auge im Sommer bestmöglich versorgt. Gestaltung: Vroni Brix

„Bewusst gesund“-Tipp bei bamstigen Fingern

Geschwollene Finger können unterschiedliche Ursachen haben – von Verletzungen bis zu Wassereinlagerungen. Eine Zuseherin hat bemerkt, dass ihre Finger vor allem in der Früh dicker und etwas bamstig sind. Welche Ursachen in Betracht kommen und was man dagegen tun kann, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Schachtelhalm – Dinosaurier unter den Heilpflanzen

Der Schachtelhalm ist älter als die Menschheit, aber in seiner Heilwirkung zeitlos aktuell. Die Heilpflanze ist schwach harntreibend und hilft bei Harnwegserkrankungen, Nierengrieß und Ödemen. Als pflanzliches Arzneimittel kommt der Ackerschachtelhalm – so sein vollständiger Name – innerlich als Durchspülungstherapie bei bakteriellen und entzündlichen Erkrankungen der ableitenden Harnwege zum Einsatz. Äußerlich angewendet unterstützt der Ackerschachtelhalm die Behandlung schlecht heilender Wunden. Gestaltung: Tommy Schmidle

Sommerserie: Was ist Glück?

Bereits seit der Antike beschäftigt sich die Menschheit mit dem Thema Glück. Oftmals wird das Gefühl mit dem Einhergehen von Zufriedenheit und innerem Wohlbefinden erklärt. Doch hier gilt es zu unterscheiden. Während Glück oft nur von kurzer Dauer ist, gilt Zufriedenheit als kontinuierlicher Zustand. In der „Bewusst gesund“-Sommerserie stellt der Neurowissenschafter und Glücksforscher Dr. Michael Mitterwallner die verschiedensten Faktoren rund um das Thema Glück vor und zeigt, welche Glücksaspekte man im Alltag häufig übersieht.

Schätze des Waldes – gesunde Produkte zum Selbermachen

Der Wald ist ein Ort der Ruhe und Entspannung. In ihm schöpfen wir Kraft und verbinden uns mit der Natur. Doch er birgt auch reichhaltige aromatische Schätze für Gesundheit, Körperpflege und Wohlbefinden. Kräuterexpertin Doris Kern begibt sich regelmäßig auf Erkundungstour in die heimischen Wälder. Aus Nadeln, Blättern und Früchten verschiedener Waldpflanzen stellt sie wohltuende Produkte her. Vom Birken-Körperöl über Fichtenwipfel-Pralinen bis zur Waldsauerklee-Butter – altes Wissen wird dabei neu und kreativ interpretiert. Gestaltung: Silke Tabernik

