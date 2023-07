Sommertagung der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen zieht mehr als 100 Bergbahner:innen nach Tirol

Mitglieder der Qualitätsinitiative des WKÖ-Fachverbandes der Seilbahnen tagten zu Weiterentwicklung der Erlebnisangebote und Nachhaltigkeitsmaßnahmen

Wien (OTS) - Der Bergsommer liegt weiterhin im Trend. Das bestätigt die jüngste Blitzumfrage unter den 77 Mitgliedern der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen, die sich von 3. bis 5. Juli in der Region Kitzbühel, Westendorf und Waidring (Tirol) für die Strategietagung 2023 getroffen haben. Die aktuelle Buchungslage verspricht 2023 eine ähnlich hohe Nachfrage wie im Vorjahr. „Es freut uns, immer mehr Menschen für den alpinen Bergsommer begeistern zu können“, sagt Kornel Grundner, Sprecher der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen im Rahmen der Sommertagung, die mittlerweile ein Fixtermin der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen, einer Qualitätsinitiative des WKÖ-Fachverbands der Seilbahnen, ist. „Die Nachfrage zeigt, dass die Erlebnis- und Qualitätsgarantie, die das Gütesiegel verspricht, die richtige Strategie für eine langanhaltende Entwicklung des Bergsommertourismus in Österreich ist“, betont Grundner.

Grund für die starke Nachfrage ist die Vielfalt an Bergerlebnissen, die die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen Sommergästen bieten. „Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Sommer-Berg-Angebote zielen wir darauf ab, neue Urlaubsgäste anzusprechen und Stammgäste immer wieder aufs Neue zu begeistern“, so Grundner. Die Blitzumfrage zeigt, dass die Urlaubsgäste Neuheiten sogar erwarten: Der Trend geht in Richtung Kurzurlaub. Die Gäste bleiben kürzer, kommen dafür häufiger in die Region. Dazu braucht es aber regelmäßig „Neues am Berg“.

Sport und Spaß für die gesamte Familie

Die Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen bauen heuer vor allem Angebote für Familien und sportbegeisterte Urlaubsgäste aus. Die Gastgeberregion der diesjährigen Sommertagung zeigt, wie das aussehen kann: Kinder und Erwachsene können mithilfe von Augmented Reality-Technologie sehen, wie Dinosaurier durch den Triassic Park auf der Steinplatte wandern. Kitzbühel bietet seinen actionliebenden Gästen beispielsweise die Streif-Erlebniswanderung und Biketrails. Westendorf hat neben dem Familyangebot „Alpinolino“ seit diesem Sommer eine neue Berg-Erlebnis-Welt mit einem Panoramarundweg und unvergesslichen Natureindrücken anzubieten.

Nachhaltigkeit wird zum Must-have

Schwerpunkt bleibt auch die Weiterentwicklung von betrieblichen Nachhaltigkeitsmaßnahmen in der ökonomischen, ökologischen und sozialen Dimension. Aus der Blitzumfrage geht hervor, dass alle befragten Bergbahnen 2023 neue Schritte im Bereich der Nachhaltigkeit setzen. Diese reichen vom Ausbau im Bereich Mobilität, z.B. durch E-Bus-Shuttles und barrierefreien Fortbewegungsmöglichkeiten, über Energieeinsparungen durch professionelles Monitoring, dem Bau von Wasserkraftwerken bis hin zu neuen Lehrpfaden für Kinder.

„Wir nehmen unsere Aufgabe ernst, nachhaltige Bergerlebnisse zu schaffen, die im Einklang mit der Natur und der Region stehen“, ergänzt Grundner. „Das wird auch von Jahr zu Jahr stärker von unseren Gästen, Mitarbeiter:innen oder Partner:innen gewünscht und erwartet.“

Das bestätigt auch Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung, während der Strategietagung. „Nachhaltigkeit spielt für unsere Gäste eine wesentliche Rolle bei der Urlaubsentscheidung. Österreichs Seilbahnen ermöglichen ihnen mit ihren vielfältigen Nachhaltigkeitsinitiativen klimaschonend einzigartige Naturerlebnisse und vielfältige Outdoor-Aktivitäten in der einzigartigen österreichischen Bergwelt. Sie leisten damit nicht nur einen wichtigen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung: Sie übernehmen auch Verantwortung für unsere Umwelt und tragen damit dazu bei, dass wir Österreich gemeinsam zu einer der nachhaltigsten Tourismusdestinationen der Welt machen.“, so Steharnig-Staudinger.

Sommertagung als Besuchermagnet

Nicht nur die Nachfrage nach neuen Bergerlebnissen und Nachhaltigkeitsmaßnahmen wächst, sondern auch die Nachfrage nach der Sommertagung. Über 100 Bergbahner:innen kamen nach Tirol, um sich vor Ort persönlich auszutauschen. Neben der Besichtigung der Bergerlebnisse der Region Kitzbühel, Westendorf und Waidring, fand der Tagungsteil mit Tätigkeitsberichten und Vorträgen statt. Unter den Gästen waren auch die Tourismusexpert:innen Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin Österreich Werbung und Hubert Siller, Leiter des Departments für Tourismus- & Freizeitwirtschaft am Management Center Innsbruck. Passend zum Thema Weiterentwicklung wurde bei der Sommertagung auch die neue Website www.sommer-bergbahnen.at vorgestellt, auf der sich Urlaubsgäste und Partner:innen über die Initiative, die Mitglieder und die Nachhaltigkeitsmaßnahmen informieren können.

„Die Sommertagung belegt Jahr für Jahr, welchen Stellenwert Kooperation bei den Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen einnimmt. Obwohl der Austausch zwar das ganze Jahr über stattfindet, freut es uns sehr, dass so viele Kolleginnen und Kollegen persönlich nach Tirol gekommen sind. Das bekräftigt uns darin, genauso weiterzuarbeiten, um den Bergsommer von morgen zu prägen“, schließt Grundner ab. (PWK218/DFS)

Über das Gütesiegel „Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen“

Das Gütesiegel Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen ist eine Initiative des Fachverbandes der Seilbahnen (Wirtschaftskammer Österreich). Das Gütesiegel vereint die Expert:innen und Vorreiter:innen des heimischen Sommer-Berg-Tourismus und zählt mittlerweile 77 Mitglieder mit 94 Themenbergen. Insbesondere für bergunerfahrene Sommerurlauber:innen ist das Gütesiegel ein wichtiges Entscheidungskriterium für die Destinationswahl. Nur Betriebe, die mindestens 160 Qualitätskriterien erfüllen, werden Mitglied der Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen. Spezialisiert in fünf Themenwelten – Abenteuer, Familie, Panorama & Naturerlebnis, Genuss, Kunst & Kultur – müssen die Mitglieder alle drei Jahre eine Rezertifizierung bestehen.

