Schallmeiner/Smolle: Novelle des Primärversorgungsgesetzes wird niedergelassenen Bereich stärken

Gesundheitssprecher der Grünen und der ÖVP: Verbesserungen für Patient:innen und Personal

Wien (OTS) - „Gruppenpraxen bedeuten nicht nur für Patient:innen mehr Leistungen und attraktivere Öffnungszeiten, sondern bringen auch den darin beschäftigten Mitarbeiter:innen viele Vorteile. Mediziner:innen und nichtärztliches Personal haben in Primärversorgungseinheiten die Möglichkeit, teamorientiert, interdisziplinär und interprofessionell zu arbeiten. Diese Zusammenarbeit verwirklicht zudem den Wunsch vieler junger Mediziner:innen nach einer ausgeglichen Work-Life-Balance und einem geteilten ökonomischen Risiko“, freuen sich die Gesundheitssprecher der Regierungsparteien, Ralph Schallmeiner von den Grünen und Josef Smolle von der ÖVP, über die Novelle des Primärversorgungsgesetzes (PrimVG), welche die Gründung und den Betrieb von Primärversorgungseinheiten (PVE) regelt. Dass es statt der 2017 ursprünglich geplanten 75 PVE bis heute erst 40 gibt, liege an den bisherigen Hindernissen bei der Gründung.

„Diese Hindernisse beseitigen wir mit dem heutigen Beschluss. Die Ausschreibung von Primärversorgungszentren wird in Zukunft schneller erfolgen, dafür sind mehrere Vereinfachungen im Ausschreibungsverfahren vorgesehen. Zudem werden ab sofort nur noch zwei Mediziner:innen zur Gründung benötigt und nichtärztliches Personal darf mitgründen. Ebenso erfreulich ist, dass auch Kinder- und Jugendärzt:innen Teil von PVE sein können. Diese Gesetzesreform war längst überfällig, wir packen sie jetzt gemeinsam an und sorgen damit für eine bessere Patient:innenversorgung und erleichterte Arbeitsbedingungen für das medizinische Personal“, sagt Schallmeiner.

„Die Patient:innen profitieren in zweifacher Weise von den Primärversorgungszentren: zum einen von einer umfassenden Betreuung in medizinischer Hinsicht und unter Zusammenwirken verschiedener Berufsgruppen wie Physiotherapie, Pflege oder auch Sozialarbeit, zum anderen von erweiterten Öffnungszeiten auch zu Tagesrandzeiten bzw. am Wochenende“, hebt Smolle hervor. „Durch die Verbesserung der Gründungs- und Rahmenbedingungen wird der angestrebte Ausbau der Zahl der Primärversorgungszentren bis 2025 auch erreichbar sein.“

Mit dem PrimVG gehen auch Unterstützungen für gründungswillige Mediziner:innen durch Mittel aus dem RRF (Recovery- und Resilienz-Fund) der EU einher. Hierfür hat Österreich 100 Millionen Euro an Mitteln erhalten, erläutern die beiden Abgeordneten abschließend.

