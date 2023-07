Praterstern: Bis Ende Juli gibt es Kunst und Kulinarik am neu gestalteten Platz

Wien (OTS) - Was mit 1. Juni begann, wird noch bis Ende Juli fortgesetzt: Kochsessions, Konzerte und Workshops beleben den im Vorjahr neu gestalteten Bahnhofsvorplatz am Praterstern. Am 13. Juli gibt Alexander Nikolai, der ehemalige Koch und amtierende Bezirksvorsteher der Leopoldstadt, Einblicke in sein Rezeptrepertoire.



Vor rund einem Jahr wurde der neu gestaltete Praterstern eröffnet. Das Nutzungskonzept von Eric-Emanuel Tschaikner, Projektleiter von KENH-Architekt:innen mit D/D Landschaftsplanung, fokussiert auf Diversität. Es soll ein Platz für alle sein. Menschen mit verschiedenen Verweildauern sollen angesprochen werden. Wichtig war von Anfang an, dass niemand vergessen wird. Sozialarbeiter:innen und Obdachlosenvertreter:innen wurden in die Planung und Entwicklung eingebunden. Eric-Emanuel Tschaikner, leitender Architekt der Umgestaltung, geht es um verdichtete Vielfalt: “Das schlichte Überangebot an Sitzgelegenheiten – ein Paradigmenwechsel zur bisherigen Vorgangsweise – reduziert Zielkonflikte unter und zwischen marginalisierten sowie nicht-marginalisierten Gruppen. Das ist etwas Neues: kein Entweder – oder, sondern ein Sowohl-als-auch.”

“ Ganz nach dem Motto “Raus aus dem Asphalt” haben wir den Praterstern in eine begrünte und gekühlte Wohlfühloase verwandelt. Mit einer Verdoppelung der Bäume auf über 100, einer Verdoppelung der Grünflächen auf 8000 m² und einem großen Wasserspiel in der Platzmitte präsentiert sich der Platz klimafit und in ganz neuem Glanz. Das wöchentliche Angebot an Kunst und Kulinarik in der Sommerzeit ist dabei natürlich eine tolle Ergänzung ”, so Planungsstadträtin Ulli Sima.

Gelungener Wandel am Praterstern

Dem Praterstern haftete vor der Neugestaltung eine schwierige Reputation an. Für die meisten Bewohner:innen und Besucher:innen Wiens war der Platz notwendiges Übel - zum Ein- und Umsteigen, ein Transitort. Verweilt sind am Praterstern in den Zeiten vor dem neuen Nutzungskonzept beinahe ausschließlich Personen in prekären Lebenssituationen.

Heute tummeln sich im Sommer Kinder um das neugestaltete Wasserspiel, das permanent Regenbogen erzeugt. Jugendliche kommen zusammen und nutzen die zahlreichen Sitzgelegenheiten unter den Bäumen. Menschen, die Zeit haben oder sich diese nehmen, halten inne, um die Drehscheibe des zweiten Bezirks neu wahrzunehmen. Zu den sternförmig angeordneten Fontänen gibt es mittlerweile auch ein Lichtspiel, genau wie in der Passage am Weg zum Wurstelprater. Das Lichtdesign kann anlassbezogen angepasst werden, wie etwa jüngst bei der Pride. Um den gesamten Platz ist ein Pflanzenring gezogen, der eine psychologische Lärmbarriere zum Verkehr darstellt. So bietet der neu gestaltete Praterstern auch eine ideale Kulisse für kulturelle Events verschiedenster Prägung.

Kunst und Kulinarik: Konzerte und Kochen

Aus den beschriebenen Gegebenheiten heraus hat es sich für BASiS.KULTUR.WiEN in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien angeboten, die Veranstaltungsreihe "Kunst & Kulinarik am Praterstern" zu entwickeln. Jeden Donnerstag im Juli werden Kochshows mit Verkostungen oder Workshops für Tanz und Malerei gefolgt von Konzerten stattfinden, immer zwischen 17:00 und 20:00 Uhr. Die Idee ist es, in das Nutzungskonzept eingebettete Events für alle anzubieten. Die seitens der Architekt:innen angestrebte Diversität, der Austausch und der Abbau von Berührungsängsten zwischen den Gruppen sollen somit weiter forciert werden. Der gegenseitige Respekt wächst. Raumkonzept und künstlerische Intervention verschränken sich und bilden ein Fundament für mehr Verständnis und ein reibungsloses Miteinander.

Die Erfahrungen aus den ersten vier Wochen zeigen bereits, dass das Konzept aufgeht. Nicht nur der gezielte Besuch von Konzerten oder Kochsessions war zu beobachten, sondern auch die spontane Nutzung des Angebotes. “ Kunst, Kulinarik und Workshops zum neu gestalteten Praterstern zu bringen ist eine Idee, die gemeinsam mit der Stadt entstanden ist. Kunst und Kultur sind unter anderem dazu da, unser Zusammenleben zu definieren. Darauf zielt das Projekt ab. Dass Menschen, die den Praterstern häufig besuchen, mit vorbeikommenden Passant*innen oder Pendler*innen bei einem DJ-Set eine Partie Tischfussball spielen, war nicht selten zu sehen ”, so Paula Panagl, Projektleiterin der Veranstaltungsreihe bei BASiS.KULTUR.WiEN. Alexander Nikolai, Bezirksvorsteher der Leopoldstadt, freut sich auch über die rege Beliebtheit des Angebots: „ Mit Kunst und Kulinarik am Praterstern ist ein echter Hit gelungen! Der Verkehrsknotenpunkt, der mit der letztjährigen Umgestaltung zu einem klimafitten Wohlfühlort geworden ist, wird damit weiter aufgewertet und in ein pulsierendes Kulturplätzchen verwandelt. Am 13. Juli werde ich selbst vor Ort sein und den Kochlöffel schwingen – die Vorfreude ist schon sehr groß! “

Über BASiS.KULTUR.WiEN

BASiS.KULTUR.WiEN agiert als Trägerorganisation und unterstützt sowohl Aktivitäten von autodidaktischen Künstler:innen aller Altersgruppen als auch Projekte der reichhaltigen Wiener Kunst- und Kulturszene. Der Fokus der eigenen Initiativen sowie der Vernetzungsaktivitäten liegt auf dezentraler Kulturarbeit. Darüber hinaus kuratiert BASiS.KULTUR.WiEN eigene Kulturangebote und engagiert sich in Kollaborationen. Ziel ist es, alle Bewohner:innen und Besucher:innen Wiens anzusprechen. BASiS.KULTUR.WiEN steht für Dialog, Unterstützung und Vernetzung.

Hier finden Sie das komplette Programm von "Kunst & Kulinarik am Praterstern".

