„Zukunftsreich“: JVP-Initiative sammelt Ideen für ein Österreich der Zukunft

Wie können wir ein Österreich der Zukunft bauen? Mit dieser Frage startet JVP-Bundesobfrau Staatssekretärin Claudia Plakolm in ihre Sommertour. Wie können wir ein Österreich der Zukunft bauen? Mit dieser Frage startet JVP-Bundesobfrau Staatssekretärin Claudia Plakolm in ihre Sommertour.

Wien (OTS) - Mit dem heutigen Tag startet die Junge Volkspartei (JVP) mit Bundesobfrau Claudia Plakolm ihre neue Ideen-Initiative. Unter dem Motto „zukunftsreich“ formuliert die JVP in den nächsten Wochen und Monaten einen neuen Leitantrag. Ideen werden im Sommer in allen Bundesländern gesammelt. Am Bundestag 2024 wird dieser dann zur Abstimmung vorgelegt.

Staatssekretärin und JVP-Bundesobfrau Claudia Plakolm ruft zum Mitmachen auf: „Wir sammeln Ideen, Wünsche und Anregungen für Österreich, damit wir auch weiterhin zukunftsreich bleiben. Als nächste Generation ist es unsere Aufgabe, den Wohlstand und die Sicherheit zu erhalten, die unsere Eltern und Großeltern aufgebaut haben. ‚Hinter uns die Sintflut‘ darf nicht die tongebende Einstellung sein. Wirtschaft, Ehrenamt, Wissenschaft, Pflege und der soziale Zusammenhalt werden auch in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle spielen. Damit das Zusammenspiel dieser wichtigen Stützen unserer Gesellschaft auch weiterhin funktioniert, laden wir alle zum Mitdenken ein! Die Junge ÖVP war schon immer ein Motor der österreichischen Innenpolitik. Jetzt arbeiten wir aus, womit der Motor auch künftig läuft.“

JVP-Generalsekretär Dominik Berger ergänzt: „So viele Standpunkte, wie wir umsetzen konnten, haben manche Jugendorganisationen nicht einmal. Die JVP ist aber auch in ihren Strukturen stark, das wollen wir nutzen und im Sommer zu Ideen aus allen österreichischen Bezirken kommen. Unser Anspruch ist ein einfacher: Das auf den Weg bringen, was wir morgen brauchen und dafür wollen wir ein niederschwelliger Ansprechpartner sein – vor Ort und im digitalen Raum!“

Aus dem letzten Leitantrag 2021 „Update Österreich“ wurden knapp 20 JVP-Forderungen durch Gesetze der Bundesregierung vorangetrieben und umgesetzt. Die Forderungen umfassten beispielsweise den Jugendaustausch mit Israel, das Projekt Schulklassen nach Brüssel, die Erhöhung der Vergütung für Zivil- und Grundwehrdiener, die Senkung der Einkommenssteuer, den digitalen Führerschein, die Ehrenamtsservicestelle, das Schulfach digitale Grundkompetenzen, die Pflegelehre und die Anrechenbarkeit vom Zivildienst auf die Pflegelehre, ebenso die kostenlose HPV-Impfung für alle bis 21, oder das Bestellerprinzip, das seit 1. Juli in Kraft ist.

Die Sommertour führt durch alle neun Bundesländer und beinhaltet die Möglichkeit, bei Straßenaktionen Ideen einzubringen, Gesprächsrunden mit Funktionärinnen und Funktionären sowie Gespräche mit Experten und Vorreitern auf verschiedensten Feldern. Im Herbst werden die gesammelten Ideen auf der JVP Bundeskonferenz mit den Mitgliedern in konkrete Forderungen gegossen und bis Ende des Jahres finalisiert. Als Abschluss folgt 2024 der Bundestag, wo der fertige Leitantrag den Delegierten zur Abstimmung vorgelegt wird.



