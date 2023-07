LSV-Wahlen in Salzburg: Schülerunion stellt erneut alle drei Landesschulsprecher:innen

Die Schülerunion stellt im kommenden Schuljahr mit 9/15 Mandaten wieder die Mandatsmehrheit in der LSV und sichert sich alle drei Landesschulsprecher:innen.

Salzburg (OTS) - Den Start in die dritte und letzte Wahlwoche machen die LSV-Wahlen in Salzburg. Hier konnte sich die Schülerunion erneut die LSV-Mehrheit und alle drei Landesschulsprecher:innen sichern. Insgesamt stellt die Schülerunion derzeit 19/20 BSV-Mandaten und damit auch im kommenden Schuljahr wieder den:die Bundesschulsprecher:in und alle vier Bereichssprecher:innen.

In Salzburg kandidiert das Team Glow!tup für die LSV 2023/24. Seinen Fokus legt das Team auf Themen wie Europabildung, Gesundheitsförderung und neue und innovative Lehr- und Lernmethoden.

"Ein Glow Up im Bildungssystem ist längst überfällig. Veraltete Lehr-und Lernmethoden finden leider immer noch Platz in unseren verstaubten Klassenzimmern. Als LSV wollen wir genau dem entgegenwirken und Themen wie Mental Health und Europa direkt in die Klassenzimmer bringen. Auch die Unterrichtsgestaltung muss angepasst und ins 21. Jahrhundert geholt werden. Die Schule von Morgen soll die Schüler:innen nicht nur auf die Matura, sondern auf das Leben vorbereiten", so die designierte AHS-Landesschulsprecherin Lisa Graf. "Wir bedanken uns bei allen Wähler:innen für ihr Vertrauen. Wir werden mit voller Motivation ins kommende Schuljahr starten und unsere Projekte umsetzen. Vorne voran steht unsere Brüsselreise. Wir wollen als LSV unsere Forderungen anhand von diversen Veranstaltungen in die Schulen bringen und daher 'gemma Brüssel'", erläutert die neue BMHS-Landesschulsprecherin Viktoria Starlinger. Erik Fitzga ergänzt:

"Auch auf die Berufsschulen darf im kommenden Schuljahr nicht vergessen werden. Hier wollen wir insbesondere bei der Überarbeitung der Ausgehzeiten in Internaten und der besseren Ausstattung von Laboren und Werkstätten der Berufsschulen in Salzburg ansetzen."

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schüler:innenorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diverse Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schüler:innen. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2022/23 26 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Flora Schmudermayer kommt ebenfalls von der Schülerunion.

Rückfragen & Kontakt:

Lena Huber

Pressesprecherin Schülerunion

lena.huber @ schuelerunion.at

+43 650 420 67 94