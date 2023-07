17. „Schrammel.Klang.Festival“ in Litschau ab 7. Juli

Klezmer-Special am ersten Wochenende

St.Pölten (OTS) - Morgen, Freitag, 7. Juli, startet rund um den Herrensee in Litschau die 17. Ausgabe des „Schrammel.Klang.Festivals“, für das Festivalgründer Zeno Stanek neuerlich einen hörenswerten Reigen an Musikdarbietungen zusammengestellt hat, die an den beiden verlängerten Wochenenden von 7. bis 9. und von 14. bis 16. Juli zu hören sein werden.

Das erste Festival-Wochenende setzt dabei einen Schwerpunkt auf Klezmermusik und ihre Wienerischen Ausprägungen: So präsentiert Mandys Mischpoche bei der Samstags-Matinee am 8. Juli Wienerlieder in jiddischer, sephardischer, kroatischer, bosnischer, türkischer und griechischer Sprache sowie Klezmer-Instrumentalstücke, entfaltet das Pleyte Trio am „Schrammel.Pfad“ jiddische Klang-Poesie und kombiniert das Vienna Klezmore Orchestra im Herrenseetheater Weltmusik mit Jazz und Klezmer-Klängen. Dazwischen tritt Karl Markovics mit „Tiere alles Tiere. Geschichten rund um die Tierwelt“ in einen musikalischen Dialog mit den Neuen Wiener Concert Schrammeln.

Eröffnet wird das Festival von den Divinerinnen, die Überraschungen aus den Musik-Archiven ebenso zu Gehör bringen werden wie moderne Kompositionen. Den männlichen Kontrapunkt dazu bilden Diknu Schneeberger und das Christian Bakanic Quartett am letzten Abend des zweiten Festival-Wochenendes. Dazwischen werden Beatrix Neundlinger und Georg Herrnstadt, zwei Mitglieder der legendären Band Die Schmetterlinge, gemeinsam mit Peter Marnul das Beste aus der „Proletenpassion“ auf die Bühne bringen.

Das zweite Wochenende steht dann im Zeichen des 60. Geburtstages von Peter Havlicek und umfasst u. a. einen Auftritt des Trio Lepschi Quintetts am 14. Juli im Herrenseetheater, ein Konzert der Neuen Wiener Concert Schrammeln gemeinsam mit Ernst Molden am 15. Juli sowie eine Geburtstagsmatinee am 16. Juli im Herrenseetheater. Zudem findet am 15. Juli ab 23.30 Uhr eine Nachtwanderung durch das nächtliche Litschau und Umgebung statt, die mit einem Konzert der KK-Strings endet.

Herzstück des Festivals ist auch heuer jeweils am Samstag und Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr der „Schrammel.Pfad“ mit seinen Naturbühnen in den Wäldern rund um den Herrensee, auf denen diesmal u. a. erstmals Kopf oder Zahel, Großmütterchen Hatz tanzt, die Krawattl Tenöre, die Texas Schrammeln, Verena Göltl & Andreas Haidecker, das Vorstadtkollektiv und die Neuklangschrammeln zu hören sein werden. Weitere Künstler des Festivals sind bratfisch, Wiener Brut, das Duo Horacek & Bibl, Klangvierterl, Agnes Palmisano, die Cremser Selection, die Wiener Art Schrammeln, Cobario, die 16er Buam, das Duo Stickler-Koschelu, das Kollegium Kalksburg, das Duo Havlicek-Hohenberger etc.; Artist in Residence ist Manuel Horak.

Komplettiert wird das „Schrammel.Klang.Festival“ u. a. durch Kinder-Musiktheater-Workshops, „Schrammel.Workshops“, den „Schrammel.Express“ von Gmünd nach Litschau und nicht zuletzt die „Schmankerlgasse“ mit ihren gastronomischen Einrichtungen inklusive einer „Guade Nochd-Hüttn“ für Späthungrige.

Nähere Informationen unter 01/4802102 und e-mail office @ schrammelklang.at; das detaillierte Programm und Karten unter www.schrammelklang.at.

