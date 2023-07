LSV-Wahlen: Unglaubliche Siege für die Schülerunion in der Steiermark und in Oberösterreich

Die Schülerunion stellt in Oberösterreich 24/24 Mandaten und in der Steiermark 15/15 Mandaten.

Linz/Graz (OTS) - Mit den LSV-Wahlen in Oberösterreich und der Steiermark geht die zweite Wahlwoche zu Ende. In Oberösterreich stellt die Schülerunion im kommenden Schuljahr mit 24/24 Mandaten alle Mandatar:innen der aktiven LSV. Auch in der Steiermark konnten alle Mandate gesichert werden.

In Oberösterreich kandidierte das Team Education Tomorrow. Ihren Fokus legte das Team unter anderem auf die Entgegenwirkung der Teuerung, den individuellen Zugang auf alle Schüler:innen und auf die Demokratiebildung. Die designierten Landesschulsprecher:innen sind im AHS-Bereich Xaver Eicher, im BMHS-Bereich Philipp Aglas und im BS-Bereich Anna Steiner.

Das Team Scalis stellte sich den LSV-Wahlen in der Steiermark. Hier konnte sich die Schülerunion nicht nur alle aktiven, sondern auch alle passiven Mandate sichern. Ihre Forderungen belaufen sich unter anderem auf die modulare Oberstufe, auf fächerübergreifenden Unterricht und auf die gläserne Note. Die designierten Landesschulsprecher:innen sind im AHS-Bereich Felicitas Lackner, im BMHS-Bereich Luca Kober und im BS-Bereich Patrick Wolf.

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schüler:innenorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diverse Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schüler:innen. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2022/23 26 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Flora Schmudermayer kommt ebenfalls von der Schülerunion.

