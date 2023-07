Ottenschläger: Breite Mehrheit für verstärkte Maßnahmen gegen Extrem-Raser und Verkehrsrowdys

ÖVP-Verkehrssprecher: Wenn das Auto zur Waffe wird und Menschenleben in Gefahr gebracht werden, ist es künftig weg!

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Das Auto ist für viele Menschen in unserem Land eine wichtige Mobilitätsform. Dazu bekennen wir uns auch”, hält ÖVP-Verkehrssprecher Andreas Ottenschläger zum gestrigen Beschluss des dritten Raser-Pakets im Nationalrat fest. „Ein Auto ist aber im Straßenverkehr kein Spielzeug und darf nicht auf Kosten der allgemeinen Verkehrssicherheit missbraucht werden”, so der ÖVP-Mandatar. "Das Extrem-Rasen mit über 100km/h durch ein Ortsgebiet – vielleicht auch noch vor einer Schule und das damit verbundene Risiko für unsere Kinder – ist kein Kavaliersdelikt”, unterstreicht Ottenschläger. Eine Beschlagnahme von Fahrzeugen wird künftig erfolgen, wenn innerorts mehr als 60 km/h zu schnell gefahren wird. Bei Überschreitungen von 70 km/h außerhalb des Ortsgebietes droht ebenfalls eine Beschlagnahme. "Illegale Straßenrennen, die mittlerweile in ganz Österreich stattfinden, haben nichts mit Motorsport zu tun und stellen eine erhebliche Bedrohung dar", betont Ottenschläger. „Ich freue mich über die breite Zustimmung zu dieser wichtigen Maßnahme im Rahmen der gestrigen Nationalratssitzung”, sagt der ÖVP-Verkehrssprecher.



Das Gesetz wurde von ÖVP, SPÖ und Grünen, also mit sehr breiter Mehrheit, beschlossen. Es sei bedauerlich, dass die FPÖ ihre Zustimmung verweigert habe, obwohl auch ihr FPÖ-Verkehrslandesrat aus Oberösterreich diese Maßnahme gefordert hat. „Dass die FPÖ zusätzlich aber auch noch behauptet, die Bundesregierung würde nichts gegen die Gefährdung von Drogenlenkern tun, stimmt einfach nicht. Denn es gibt ein klares Bekenntnis, gegen Drogenlenker verschärft vorzugehen und die Exekutive tut dies auch. Darüber hinaus arbeiten wir daran, noch bessere Rahmenbedingungen für den Kampf gegen Drogenlenker zu schaffen“, so Ottenschläger. Leider habe die FPÖ den Weg konstruktiver Zusammenarbeit aber verlassen, „und eine Rückkehr auf diesen ist derzeit nicht in Sicht“.

„Die beschlossene Maßnahme wendet sich primär gegen die illegale Auto-Tuning-Szene und gegen Fahrer, die bewusst Menschenleben gefährden”, stellt Ottenschläger weiter klar und ergänzt: „Wir räumen der Exekutive hier die dringend benötigte Option einer vorläufigen Beschlagnahme ein. Besonders in der Tuningszene war es bisher oft der Fall, dass Fahrzeuge, mit welchen schwere Verstöße begangen wurden, einfach von anderen Personen weitergefahren wurden." Die endgültige Entscheidung liegt künftig bei der Behörde: "Als letzter Ausweg kann es auch zur Einziehung und Versteigerung des Fahrzeugs kommen."

Konkrete Folgen von extremen Geschwindigkeitsübertretungen

„Bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mehr als 40 km/h innerhalb des Stadtgebiets bzw. 50 km/h außerhalb des Stadtgebiets wird der Führerschein vorläufig eingezogen“, so Ottenschläger. „Im Falle einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mehr als 60 km/h im Stadtgebiet oder 70 km/h außerhalb des Stadtgebiets ist die Polizei verpflichtet, das Fahrzeug zu beschlagnahmen. Bei Wiederholungstätern, denen in den letzten vier Jahren bereits einmal die Fahrerlaubnis wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung entzogen wurde, kann es zum Verfall und zur Versteigerung des Fahrzeugs kommen“, erklärt der Abgeordnete. „Und wenn die Höchstgeschwindigkeit um mehr als 80 km/h im Stadtgebiet oder 90 km/h außerhalb des Stadtgebiets überschritten wird, kann eine sofortige Versteigerung des Fahrzeugs eingeleitet werden. In diesem Fall erfolgt die Versteigerung des Fahrzeugs beim ersten Verstoß und stellt somit die strengste Stufe dar.“

Ottenschläger: „Die Abwicklung der Versteigerung bzw. Verwertung des Fahrzeugs liegt in der Hand der Behörde. 70 Prozent des Erlöses fließen in den Verkehrssicherheitsfonds. Der verbleibende Rest wird an die entsprechende Gebietskörperschaft weitergeleitet.“ Der Fokus beim aktuellen Paket richte sich vor allem auf Wiederholungstäter. "Mein Appell an alle Verkehrsrowdys lautet: Wenn das Fahrzeug durch extrem rücksichtslose Fahrer zur Bedrohung wird und Menschenleben gefährdet werden, ist es in letzter Konsequenz weg“, schließt der Mandatar der Volkspartei.

