Wechsel in der Neudoerfler Geschäftsführung

Neudöfl (OTS) - Beim burgenländischen Büromöbelhersteller Neudoerfler gibt es eine Veränderung im Management. Ab sofort übernimmt Maximilian Schubert (42) die Funktion des handelsrechtlichen Geschäftsführers für den technischen Bereich. Gemeinsam mit Heidi Adelwöhrer bildet er die künftige Geschäftsführung bei Neudoerfler.

Der bisher für den Operations-Bereich zuständige Geschäftsführer Bernhardt Kronnerwetter hat sich zu einer beruflichen Veränderung außerhalb von Neudoerfler entschlossen und übergibt seine Funktion an Maximilian Schubert.

Erfahrener Industrie-Manager als neuer Geschäftsführer bei Neudoerfler.

Der neue Geschäftsführer Maximilian Schubert hat langjährige Erfahrung im Bereich Operations und war bei namhaften Unternehmen in leitenden Funktionen tätig. In den letzten Jahren war er selbstständiger Coach und Unternehmensberater für verschiedene Industrieunternehmen, und stellt sich nun einer neuen spannenden Herausforderung: „Ich freue mich sehr auf meine Aufgaben bei Neudoerfler. Die Orientierung am Menschen und seinen Bedürfnissen ist hier fest in den Unternehmenswerten verankert. Das sieht man in den Gesichtern und an den Produkten. Umso mehr freut es mich, meinen Beitrag zur Weiterentwicklung des Unternehmens leisten zu dürfen.“

Neudoerfler mit Rekord-Umsatz auf Erfolgskurs.

Heidi Adelwöhrer, die bereits seit Sommer 2018 als Geschäftsführerin das Unternehmen leitet, freut sich über die neue Verstärkung im Führungsteam: „Neudoerfler ist in den letzten Jahren klar auf Erfolgskurs. 2022 konnten wir unseren Umsatz um mehr als 20 % auf fast 64 Mio. Euro steigern. Das ist der bisher höchste Umsatz in der Unternehmensgeschichte. Ich freue mich über die Verstärkung von Maximilian Schubert in der Geschäftsführung, um gemeinsam diesen Erfolg weiterzuführen und an der Zukunft für Neudoerfler zu arbeiten.“

Fokusthema der Geschäftsführung: Nachhaltigkeit.

Neudoerfler legt weiterhin den Fokus auf Nachhaltigkeit und seine regionalen Wurzeln. Der Büromöbelhersteller produziert bewusst am Firmenstammsitz in Neudörfl im Burgenland und arbeitet, wo immer es möglich ist, mit regionalen Unternehmen und Zulieferern zusammen. Die kurzen Transportwege sorgen für einen kleinen CO2 Fußabdruck. Das PEFC Zertifikat garantiert Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft und auch das Austria Gütezeichen und das Österreichische Umweltzeichen bezeugen die nachhaltige Produktion. So werden Büromöbel, wie Tische, Stauraum oder Akustiklösungen, mit Qualität „made in Austria“ gefertigt. Bei der Produktion anfallende Sägespäne werden nicht weggeworfen, sondern im Winter zum Heizen des Gebäudes genutzt. Um noch einen weiteren Schritt in Richtung Energieunabhängigkeit zu gehen, installiert Neudoerfler am Dach des Unternehmensgebäudes Photovoltaik-Anlagen. Die Sonnenkraft wird noch in diesem Jahr für grünere Energie sorgen.

New Work bleibt brandaktuell.

Der Wandel des Arbeitslebens und der Bürogestaltung ist auch bei Neudoerfler großes Thema. Erst Ende letzten Jahres hat der Büromöbelhersteller die neueste Möbelserie Venice by Neudoerfler präsentiert. Die Stauraum- und Loungemöbel-Linie bringt eine wohnliche Atmosphäre ins Büro, ist aber genauso Zuhause einsetzbar. Venice by Neudoerfler wurde als modulare Produktserie kreiert, um dem Gestaltungsspielraum sowie der Kreativität der Kund:innen keine Grenzen zu setzen. Die neue Möbelserie trifft daher genau den Zeitgeist der neuen Arbeitswelten, sie spiegelt das Bedürfnis nach Wohnlichkeit im Büro wider und schafft durch die unzähligen Kombinationsmöglichkeiten individuelle Zonen: Zonen der Begegnung, Zonen der Zusammenarbeit, Zonen für Privates. Auf diese Weise verleiht sie jedem Büro oder Zuhause einen individuellen Touch. Neben der neuen Rolle des Büros gewinnt auch das Homeoffice zunehmend an Bedeutung. Neudoerfler kommt dieser Entwicklung mit einem Onlineshop für Privatkunden nach. Unter shop.neudoerfler.com können rund um die Uhr Homeoffice Möbel zum Wohlfühlen geshoppt werden. Das neue Geschäftsführungs-Team plant, den Onlineshop weiter auszubauen und arbeitet schon jetzt an weiteren Produktneuheiten.

Über Neudoerfler

Neudoerfler ist ein führendes Büromöbelunternehmen in Österreich. Mit findigen Officelösungen ermöglicht Neudoerfler seinen Kundinnen und Kunden, ihren Arbeitsplatz nach ihren Wünschen zu gestalten und schafft Arbeitswelten zum Wohlfühlen, ob im Büro oder im Homeoffice. Am Firmensitz im burgenländischen Neudörfl entwickelt das 1946 gegründete Unternehmen Möbel für Menschen, die machen. Mit acht Schauräumen in Österreich sowie mit eigenen Tochtergesellschaften in Ungarn, der Slowakei und in Deutschland gestalten rund 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Arbeitswelten von morgen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.neudoerfler.com.

