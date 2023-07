Premium Bike Group: SPORT 2000 gründet ersten Bike-Verband in Österreich

Unser Ziel ist es, für spezialisierte Bike-Händler:innen die erste Anlaufstelle zu sein und sie mit perfekt auf sie zugeschnittenen Verbandsleistungen zu unterstützen. Mit der Premium Bike Group setzen wir wichtige Maßstäbe in den Bereichen Sport, Freizeit, Gesundheit und Mobilität Dr. Holger Schwarting, Vorstand von SPORT 2000 Österreich

Ohlsdorf (OTS) - Mit der Premium Bike Group lanciert SPORT 2000 den ersten Bike-Verband für alle Bike-Händler:innen in Österreich. Damit setzt die Sportfachhandelsgruppe den nächsten, entscheidenden Schritt in ihrer Spezialisierungsstrategie. „ Unser Ziel ist es, für spezialisierte Bike-Händler:innen die erste Anlaufstelle zu sein und sie mit perfekt auf sie zugeschnittenen Verbandsleistungen zu unterstützen. Mit der Premium Bike Group setzen wir wichtige Maßstäbe in den Bereichen Sport, Freizeit, Gesundheit und Mobilität “, so Dr. Holger Schwarting, Vorstand von SPORT 2000 Österreich. Die Zugehörigkeit zur Premium Bike Group bietet spezialisierten Fachhändler:innen eine Vielzahl an Benefits, wie bessere Einkaufskonditionen, regelmäßige Schulungen, Unterstützung bei der Personalsuche, Bereitstellung von Daten und fachlichem Austausch. Zudem profitieren die Händler:innen von gemeinsamen Marketingaktivitäten und der geplanten Einführung eines Gütesiegels für Bike-Werkstätten. Im Rahmen der Gründung initiiert SPORT 2000 eine Bike-Messe, um einen Fixpunkt für spezialisierte Fachhändler:innen in Österreich zu schaffen. Nun lädt die Sportfachhandelsgruppe erstmals zur exklusiven Bike-Messe von 25. bis 26. Juli 2023 nach Ohlsdorf ein. Geladen sind alle SPORT 2000 Bike-Händler:innen sowie freie Bike-Händler:innen aus Österreich. Weitere Informationen finden Sie unter: https://bit.ly/3PGspf7

Rückfragen & Kontakt:

Impuls Public Relations | Katharina Brunnmayr

katharina @ impulskommunikation.at

Tel.: +43 732 234940 | Mobil: +43 676 9505311