LSV-Kehrtwende: Triumph-Sieg für die Schülerunion Vorarlberg

Schülerunion Vorarlberg sichert sich nach über zehn Jahren wieder die Mehrheit in der LSV.

Bregenz (OTS) - Ein historischer Meilenstein: Die Schülerunion Vorarlberg sicherte sich am 05.07. bei den LSV-Wahlen die ⅔-Mehrheit und zwei von drei Landesschulsprecher:innen. Um genau zu sein, stellt die Schülerunion Vorarlberg im kommenden Schuljahr 8 von 12 Mandaten in der LSV, was einen Ausbau von drei Mandaten bedeutet.

Das Team Lightning der Schülerunion Vorarlberg setzt seine Schwerpunkte im Bereich des Umweltschutzes, Mental Health, Persönlichkeitsentwicklung oder etwa auch auf die Aufklärung über Rechte von Berufsschüler:innen.

"Ein unglaubliches Wahlergebnis. Wir konnten einen historischen Meilenstein erreichen und nach über zehn Jahren die Mehrheit in der LSV Vorarlberg zurücksichern. Wir bedanken uns für das Vertrauen von allen unseren Wähler:innen und sind bereit, dem Bildungssystem das nötige Leuchten zu verpassen. In unserer Vorstellung von einer Schule von morgen braucht es Rückzugsmöglichkeiten und Lernzonen, nachhaltige Energieproduktion an Schulen oder auch die Implementierung des Themas Mental Health in den Lehrplan", so der frisch gewählte BMHS-Landesschulsprecher Felix Studer. Sebastian Gabriel ergänzt: "Eine Lehre kann mehr. Als neu gewählte LSV werden wir genau unter diesem Motto die Welt der Berufsschüler:innen aufwerten. Unsere Fokuspunkte belaufen sich hierbei auf eine Aufklärung über die Rechte der Berufsschüler:innen, praxisnahe Finanzbildung und die Verbesserung von Werkstätten."

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schüler:innenorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie zum Beispiel dem Schulrechtsnotruf und diverse Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schüler:innen. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2022/23 26 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Flora Schmudermayer kommt ebenfalls von der Schülerunion.

