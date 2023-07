Rotes Kreuz: Tipps für sicheren Badespaß in den Sommerferien

Ertrinken ist nach Verkehrsunfällen zweithäufigste Todesursache bei Kinderunfällen

Wien (OTS) - Die Urlaubssaison beginnt wieder und für viele geht es an den See, das Meer oder ins Schwimmbad. Die Gefahren im Wasser werden dabei oft unterschätzt. Jedes Jahr kommt es zu tödlichen Badeunfällen.

Elisabeth Kellner ist Rettungsschwimmexpertin beim Wiener Jugendrotkreuz und weiß: „Ertrinkungsunfälle sind die zweithäufigste Todesursache bei Kinderunfällen. Ein Grund dafür sind unter anderem mangelnde Schwimmkenntnisse. Allein in der Stadt Wien kann die Hälfte aller 8-Jährigen nicht richtig schwimmen.“

Baden mit Kindern

An heißen Sommertagen lockt es viele Familien ins Freibad. Die Vorfreude bei den Kindern ist groß und damit auch der Übermut. Daher gilt: Kinder niemals unbeaufsichtigt lassen und stets in unmittelbarer Nähe sein.

„Kleinkinder ertrinken meist lautlos, da sie ihren Kopf nicht über Wasser halten können. Sie gehen einfach unter. Das kann auch unbemerkt in einem Schwimmbecken passieren, wo eigentlich viele andere Menschen sind. Bitte verlassen Sie sich auch nicht ausschließlich auf Schwimmhilfen. Sie ersetzen keinesfalls die Aufsicht von Eltern bzw. Erwachsenen und schützen nicht vor dem Ertrinken“, appelliert Kellner.

Achtung: Die bekannten bunten Planschbecken oder die heimische Badewanne können ebenso zur tödlichen Falle werden wie offene und tiefe Gewässer. Denn bereits eine Wassertiefe von wenigen Zentimeter kann zur Gefahr für die Jüngsten werden.

„Egal, wie tief das Wasser ist oder wie viele Menschen sich in der Nähe der badenden Kinder aufhalten: Im Ernstfall geht alles sehr schnell. Daher müssen Erwachsene stets aufmerksam sein und die Kinder beim Badespaß beobachten, um notfalls eingreifen zu können“, so die Rettungsschwimmexpertin.

Gefährliche Abkühlung

Auch für Erwachsene, die gut schwimmen können, kann ein Sprung ins kühle Nasse zur Gefahr werden. Vor allem ältere Menschen und Personen mit Herz-Kreislauf-Problemen sind gefährdet.

Denn ist der Unterschied zwischen Luft- und Wassertemperatur zu groß, kann durch den plötzlich stark ansteigenden Blutdruck ein Herzinfarkt ausgelöst werden. „Kühlen Sie sich mit einer lauwarmen Dusche ab, bevor Sie ins Wasser gehen, damit sich ihr Körper langsam an den Temperaturunterschied gewöhnt“, rät Elisabeth Kellner.

So verhalten Sie sich im Notfall richtig:

Kellner: „Kommt es dennoch zu einem Badeunfall, zählt jede Sekunde! Bereits nach wenigen Minuten unter Wasser kommt es zum Atem-Kreislauf-Stillstand. Daher ist es wichtig, sofort zu handeln, den Notruf zu wählen und andere Personen aufmerksam zu machen. Ziehen Sie die bzw. den Ertrinkenden schnell aus dem Wasser, eventuell mithilfe eines Gegenstandes. Atmet die betroffene Person nicht mehr normal, beginnen Sie an Land sofort mit der Wiederbelebung. Dabei immer abwechselnd 30 Herzdruckmassagen und zwei Beatmungen, bis die Person wieder zu atmen beginnt oder der Rettungsdienst eintrifft und übernimmt.“ Die Beatmung hat gerade bei Badeunfällen einen besonders hohen Stellenwert. Nach jedem Badeunfall muss die oder der Betroffene auf jeden Fall zur Beobachtung ins Krankenhaus.

Ausbildung rettet Leben

Rund 90.000 Schüler:innen legen jedes Jahr eine Schwimm- oder Rettungsschwimmprüfung beim Österreichischen Jugendrotkreuz ab. Die Schwimmausbildungen werden im Rahmen des Schulunterrichts abgehalten, um die Anzahl der Badeunfälle auf ein Minimum zu reduzieren. Mit kostenlosen Baderegelheften oder per App und Online-Kurs können die Schüler:innen ihr Wissen rund ums kühle Nass testen.

