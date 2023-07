Faerber²: Vermarktungsstart für NID Wohnbauprojekt in Bad Vöslau

Bad Vöslau, 06. Juli 2023 (OTS) -

40 freifinanzierte Eigentumswohnungen mit Wohnungsgrößen von rd. 50 bis 96 m²

Vertrieb durch Rustler Immobilientreuhand GmbH sowie durch den Projektentwickler NOE Immobilien Development GmbH | provisionsfrei

Geplante Fertigstellung des Projekts: Ende 2024

Das neue Wohnbauprojekt „Faerber²“ der NOE Immobilien Development GmbH (NID) – dem Spezialisten für hochwertiges Wohnen in Niederösterreich und Wien – vereint zeitgemäßen Wohnraum und optimale Infrastruktur. Aufgeteilt auf zwei Gebäude, mit einer gemeinsamen Tiefgarage unterkellert, entstehen 40 freifinanzierte 2-4 Zimmer-Eigentumswohnungen mit Größen von rd. 50 bis 96 m². Der Vertrieb der Wohneinheiten erfolgt sowohl über Rustler Immobilientreuhand GmbH als auch über die NID selbst, die Kaufpreise beginnen bei 228.000 Euro.

Die Wohneinheiten des Projekts bestechen durch hochwertige Ausstattung und beste Wohnqualität sowie eine perfekte Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Sie eignen sich sowohl für Singles und Paare als auch für Familien. Jedes Top in der Färberstraße 13-15 in Bad Vöslau verfügt über private Freiflächen wie Eigengarten, Terrasse oder Balkon. Zusätzlich gibt es ansprechend gestaltete Allgemeinflächen mit einem großzügigen Kinderspielbereich. Im Sinne der Nachhaltigkeit sind moderne Energiestandards wie eine Photovoltaik-Anlage in Kombination mit Fernwärme oder auch ein Energie-Management-System für E-Ladestationen für PKW vorgesehen.

Bmstr. Ing. Michael Neubauer, NID-Geschäftsführer: „Unser Ziel ist es, leistbaren und gleichzeitig qualitativ hochwertigen Wohnraum zu errichten. Wir erschaffen mit ‚Faerber²‘ moderne Wohnungen, mit dem Ziel, den Zeitgeist der Interessentinnen und Interessenten zu treffen. Das Projekt in zentraler, aber dennoch ruhiger Lage in Bad Vöslau vereint urbanes Wohngefühl mit ländlichem Flair und deckt das Bedürfnis der Bewohnerinnen und Bewohner nach entspanntem Wohnen, nach Erholung und Natur.“



Seit über 10 Jahren ist das Makler-Team von Rustler in den Bezirken Mödling und Baden in der Immobilienvermittlung mit einem eigenen Team aktiv. Auf diese umfassende Expertise und lokale Marktkenntnis kann das Unternehmen beim Projekt "Faerber²" ideal zurückgreifen. „Daher freuen wir uns sehr auf die Zusammenarbeit mit der NOE Immobilien Development, zumal Bad Vöslau eine moderne, lebenswerte Stadt mit einem vielseitigen Angebot sowie einer hervorragenden Verkehrsanbindung und Infrastruktur ist“, erläutert die Teamleiterin des beauftragten Rustler Makler-Teams Daniela Andre-Simonnet.

Wohnen im Grünen mit optimaler städtischer Infrastruktur

Die Lage in der Färberstraße bietet eine ansprechende Kombination aus Wohnen im Grünen und den vielen Vorzügen einer Stadt. In der Umgebung des Projekts befinden sich Bildungseinrichtungen, Supermärkte und auch zahlreiche Möglichkeiten zur Entspannung oder aktiven Freizeitgestaltung wie beispielsweise Parks, die Geymüllerhalle oder das Bad Vöslauer Thermalbad. Nur rund neun Gehminuten entfernt liegt der Bahnhof Bad Vöslau, von welchem aus man in rund 20 Minuten per Bahn zum Bahnhof Wien Meidling gelangt.

Daten & Fakten zum Projekt „Faerber²“

Projektadresse: Färberstraße 13-15, 2540 Bad Vöslau

40 Neubauwohnungen, freifinanziertes Eigentum

Wohnungsgrößen von rd. 50 bis 96 m², jeweils mit persönlicher Freifläche

Kaufpreise: ab 228.000 Euro

Vertrieb: Rustler Immobilientreuhand GmbH & NOE Immobilien Development GmbH | provisionsfrei

Planung: Marginter Architekten ZT-GmbH | 2340 Mödling

Weitere Informationen: www.faerberstrasse15.at



Über die NOE Immobilien Development GmbH (NID)

Die NID (NOE Immobilien Development GmbH) ist ein Immobilienentwickler mit Tätigkeitsschwerpunkt in Niederösterreich und Wien. Mit einem Projektvolumen von über 300 Mio. Euro ist die NID eines der größeren Entwicklungsunternehmen auf dem ostösterreichischen Markt.

Projektentwicklungen der NID sind geprägt durch abgestimmte Architektur, nachhaltige Denkweise und Einbeziehung aller Stakeholder – mit dem Ziel, ein gutes Angebot an qualitativen, hochwertigen Wohnungen mit attraktivem Preisniveau für alle Kunden zu erzielen.

Die NID ist Träger des Gütesiegels „IMMO-Champion 2023“ in der Kategorie „Entwickler“ – einer Auszeichnung vom KURIER gemeinsam mit dem IMWF (Institut für Management- und Wirtschaftsforschung). www.nid.immo



Rückfragen & Kontakt:

Martina Vukits

NID Marketing & Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 676 838 228 01

E-Mail: martina.vukits @ nid.immo