„So geht Wien!“ – SPÖ Wien launcht Sommerkampagne zu sozialdemokratischer Grätzlpolitik

Hunderte zukunftsweisende Bezirksprojekte im Fokus der neuen Kampagne der Wiener SPÖ

Wien (OTS/SPW) - Rechtzeitig zum Start der Sommerferien startet die SPÖ Wien mit der Fortsetzung ihrer Frühjahrskampagne „So geht Wien!“. „Die Kampagne rückt sozialdemokratische Bezirks- und Grätzlpolitik und mit ihr zahlreiche, auf Initiative der SPÖ Wien hin umgesetzte Bezirksprojekte, in den Mittelpunkt“, erläutert SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, MA zum Kampagnenstart. „Gemeinsam mit den Bewohner*innen arbeiten die sozialdemokratischen Bezirkspolitiker*innen, Funktionär*innen und vielen Ehrenamtlichen fortlaufend an der weiteren Verbesserung der Lebensqualität in den Wiener Bezirken.“ Sujets wie Slogan variieren dabei von Bezirk zu Bezirk – von „So geht Innere Stadt“ bis zu „So geht Liesing“ präsentiert sich jeder Bezirk mit eigenem Auftritt und mit seinen drei derzeit wichtigsten Projekten.***

Denn: Hunderte zukunftsweisende Bezirksprojekte wurden allein in den letzten Jahren in den Wiener Bezirken umgesetzt – vom neuen Bildungscampus, dem Ausbau des Radweg- und Verkehrsnetzes, der Erweiterung des Grünflächenanteils bis hin zu leistbarem Wohnraum und Gesundheitszentren ums Eck. „Die Bewohner*innen sollen sich in ihrem Bezirk, in ihrem Grätzl, wohl und sicher fühlen“, führt die SPÖ Wien-Landesparteisekretärin weiter aus. Bürger*innenbeteiligung wird dabei großgeschrieben. „Durch Zusammenhalt, respektvolles Miteinander und Mitsprache schaffen wir alle gemeinsam die lebenswerteste Stadt der Welt“, so Barbara Novak bezugnehmend auf gleich drei Auszeichnungen, die des „Monocle“, „The Economist“ und dem Ranking der „International Congress and Convention Associsation“, die Wien 2023 als die lebenswerteste Stadt der Welt bzw. als beste Kongressmetropole weltweit auszeichnen.

Und auch in Zeiten der Teuerung wird in Wien an öffentlichen Leistungen für die Menschen nicht gespart, ganz im Gegenteil. Auf über 600 Millionen Euro beläuft sich mittlerweile die Summe der bereits durchgeführten oder geplanten Unterstützungsmaßnahmen der Stadt Wien für die Wiener*innen. Hinzu kommen zahlreiche Erleichterungen für armutsgefährdete Familien wie dem Gratis-Mittagessen in ganztägig offenen Pflichtschulen, die Anhebung der Grenze für die Essensbeitragsbefreiung in Wiener Kindergärten, Schulen und Horten oder die finanziellen Zuschüsse für Wiener Pflichtschulen beim Ankauf von Unterrichtsmaterialen ab Herbst 2023. Und auch die Wiener Bezirke erhalten mehr Geld: Die Neuaufstellung der Bezirksbudgets brachte den Wiener Bezirken mit Anfang des Jahres 40 Millionen Euro zusätzlich. Dies ermöglicht mehr Handlungsspielraum und größere Gestaltungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Lebensqualität der Wiener*innen. „So geht Politik für die Menschen, so gehen wir unseren Wiener Weg auch in Zukunft weiter, so geht Wien!“, unterstreicht Novak abschließend.

Die aktuelle Kampagne läuft bis in den Herbst und wird von zahlreichen Aktivitäten begleitet. Bei der Café Mobil-Tour durch die Wiener Gemeindebezirke sind die Bezirkspolitiker*innen nicht nur beim persönlichen Gespräch vor Ort, sondern informieren auch über Unterstützungsangebote und Förderungen. Nach Ende der Corona-Pandemie sind erstmals auch wieder groß angelegte Hausbesuchsaktionen geplant. Alle Informationen zur Kampagne bietet die Kampagnen-Website, alle Termine der Dialogaktionen sind hier einsehbar. (Schluss)



