FPÖ – Belakowitsch: Reha-Begleitung von Kindern für Eltern nach langer Diskussion endlich möglich

Wien (OTS) - „Lange Jahre wurde in den Ausschüssen darüber diskutiert, dass Eltern eine gesetzlich verankerte berufliche Freistellung erhalten können, wenn sie ihr Kind zu einem Rehabilitationsaufenthalt begleiten wollen oder müssen. Gerade dann, wenn Kinder krank oder verunfallt sind und eben medizinisch rehabilitiert werden müssen, ist es nun eine Linderung der Last und Sorge. Wir Freiheitliche unterstützen natürlich diesen Schritt, der aber lange auf sich warten ließ“, so die freiheitliche Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch in ihrem gestrigen Debattenbeitrag.

