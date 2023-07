TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 6. Juli 2023 von Anita Heubacher "Halbtags schließt sich keine Lücke"

Innsbruck (OTS) - Vor den Sommerferien werden in Österreich Zeugnisse verteilt. Das für die Bildungspolitik fällt seit Jahren nicht gut aus. Bildung wird vererbt, ein Viertel der 15-Jährigen kann nicht richtig lesen. Reformen bleiben trotzdem Reförmchen.

Neun Wochen Ferien. Kindern und Lehrkräften sei die Pause gegönnt. Ob sie in dieser Länge noch zeitgemäß sind oder einfach nur konserviert werden, scheint hierzulande weniger wichtig. Neun Wochen Ferien am Stück spiegeln für viele eine Lebensrealität aus vergangener Zeit wider. Mit der Praxis, in der immer öfter beide Partner arbeiten, hat sie wenig zu tun.

Aber Österreichs Bildungspolitik ist nach wie vor vor allem darauf ausgerichtet, dass alles so bleibt, wie es ist. Die Debatte wird ideologisch und weniger bildungspolitisch geführt. Die große Frage müsste sein, ob unser Bildungssystem es schafft, Kindern ein gutes Rüstzeug für die Zukunft mitzugeben. Das trifft in Österreich auf jene Kinder zu, deren Eltern sie am Nachmittag unterrichten oder sich zumindest die Nachhilfe leisten können. Von 100 Akademikerkindern machen 81 die Matura und 57 beenden ein Masterstudium. Von 100 Arbeiterkindern schaffen das Studium sieben. Bildung bleibt also vererbt. Wenn noch dazu am Ende einer Pflichtschulkarriere herauskommt, dass ein Viertel der 15-Jährigen in Österreich nicht sinnerfassend lesen kann, dann sollte eine echte Reform anstehen. Unser Schulsystem produziert, nebenbei erwähnt, am Arbeitsmarkt vorbei. Viele Akademiker ohne adäquaten Job, zu wenige Fachkräfte.

Wie könnte nun eine solche Reform aussehen? Einige Bildungsexperten sehen in der Ganztagesschule einen Lösungsansatz. Wie beliebt die in Österreich ist, hat man erst vor wenigen Tagen gesehen. Weniger als ein Drittel der SchülerInnen besucht laut Bildungsministerium eine Ganztagesschule. Die Bandbreite reicht von fast der Hälfte der Sechs- bis 14-Jährigen in Wien bis knapp 16 Prozent in Tirol.

Ganztagesschulen können vieles von dem leisten, was derzeit die Politik den Eltern umhängt. Sie würden vor allem für mehr Chancengleichheit sorgen. Wenn man das aus reiner Nächstenliebe nicht mag, dann vielleicht aus volkswirtschaftlichen Überlegungen. Um eine Ganztagsschule erfolgreich führen zu können, müsste wohl auch der Lehrerberuf in die Zukunft überführt werden. Acht-Stunden-Arbeitstage an der Schule würden eine moderne Schule als modernen Arbeitsplatz voraussetzen. Da ist noch viel zu tun.

Für eine Reform braucht es viel Geld und ein Abrücken von festgefahrenen Mustern von vielen erwachsenen Beteiligten. Aber wenn man sich die Debatte um die Finanzierung der österreichischen Universitäten ansieht, stimmt das wenig hoffnungsvoll. Die Sommerferien werden lange bleiben und die Versuche, halbtags Bildung zu betreiben, auch.





