FPÖ – Deimek: „Erklärung von Autos zur ,Waffe´ und Beschlagnahmungspläne von Schwarz-Grün sind gefährlich!“

Freiheitliche kritisieren schwarz-grüne Enteignungsfantasien im Zuge des „Raserpakets“ scharf und lehnen diese strikt ab

Wien (OTS) - „Ausgangspunkt dieser Gesetzesnovelle ist die Feststellung der Landesverkehrsreferenten, dass extreme Raserei und illegale Straßenrennen ein Problem darstellen. Und diese schwarz-grüne Bundesregierung geht jetzt an dieses Problem heran, indem sie das Auto zur ,Waffe´ erklärt. Das ist völlig unsinnig und gefährlich“, erklärte heute der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Gerhard Deimek in seiner Rede zur Novelle der Straßenverkehrsordnung und dem sogenannten „Raserpaket“. Ginge es der Bundesregierung nämlich tatsächlich um Verkehrssicherheit und die Reduzierung von Verkehrstoten, dann müsse sie ein effektives Einschreiten gegen Drogenlenker sicherstellen, wie es die Freiheitlichen seit langem fordern würden: „Das Lenken eines Fahrzeugs im von Drogen beeinträchtigten Zustand stellt ein erhebliches und statistisch nachweisbares Unfallrisiko dar. Schon im Juni 2020 – vor drei Jahren – haben wir Freiheitliche daher einen Antrag eingebracht, der ein schärferes Vorgehen dagegen zum Ziel hat. Dieser wurde aber von den beiden Regierungsparteien im Verkehrsausschuss immer wieder vertagt, zuletzt erst letzte Woche. Hier wollen ÖVP und Grüne offenbar keinen Finger rühren!“

Und „noch gefährlicher“ werde es, wenn die grüne Ministerin Gewessler ihr Ministerium anweise, dieses Paket „noch schlechter“ zu machen. „Zu dieser Novelle gab es zahlreiche negative Stellungnahmen, die Ihnen völlig egal sind und die Sie sich offenbar nicht eine einzige Minute lang angeschaut haben. So hat beispielsweise der ÖAMTC den Eingriff in die Grundrechte durch die Beschlagnahmungsmöglichkeit von Autos kritisiert und damit einhergehend Probleme mit der Verfassung verortet. Auch die Rechtsanwaltskammer hat Kritik geübt und sogar Ihre eigene grüne Justizministerin Zadic hat gesagt, dass die vorläufige Beschlagnahme von Eigentum so nicht geht!“, betonte Deimek in Richtung der grünen Ministerin Gewessler und verwies auch darauf, dass diese gar nicht mitbedacht habe, dass es auch Leasing- und Dienstgeberfahrzeuge gebe. Italien und die Schweiz hätten daher bereits mit Rechtsproblemen zu kämpfen.

Es sei daher „schwerst bedenklich“, wenn Ministerin Gewessler verfassungsrechtliche Bedenken einfach mit „Mal schauen, ob das vor dem Verfassungsgerichtshof hält“ abtue: „Ein Mitglied der Bundesregierung trägt eine große Verantwortung. Österreich hat sich daher eine bessere Verkehrsministerin und vor allem auch eine bessere Bundesregierung als diese verdient!“

