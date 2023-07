Weratschnig zum Raserpaket: Harte Lektionen für unbelehrbare Raser

Grüne: Mit 130 km/h durchs Ortsgebiet zu brettern ist gemeingefährlich

Wien (OTS) - „Diese Novelle war ein durchaus hartes Stück Arbeit für die Fachjurist:innen und nach intensivem Austausch mit den eingebundenen Ministerien, dem Koalitionspartner und zahlreichen Stakeholdern haben wir die Beschlagnahme der Fahrzeuge von extremen Rasern heute ins Ziel gebracht", zeigt sich Hermann Weratschnig, Verkehrssprecher der Grünen, nach dem Nationalratsbeschluss am Mittwochabend erfreut. In Kraft treten wird die Novelle mit 1. März 2024, dann wird bei Geschwindigkeitsübertretungen von mehr als 80 km/h innerorts oder 90 km/h außerhalb des Ortsgebietes das Fahrzeug beschlagnahmt und verfällt an die Republik.

„Rasern, die im Auto oder auf dem Motorrad mit 110 km/h durchs Ortsgebiet oder 200 km/h über die Autobahn brettern, ist schlicht und einfach das Handwerk zu legen. Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern grenzt an absichtliche und bewusste Gemeingefährdung. Da kann es kein Pardon geben!“, stellt Weratschnig klar.

84 Unfalltote waren laut Statistik Austria im Jahr 2022 aufgrund unangepasster Geschwindigkeit in Österreich zu beklagen, beinahe die Hälfte (49 Prozent) davon auf Freilandstraßen sowie ein weiteres Drittel im Ortsgebiet. Aufgrund von Unachtsamkeit und Ablenkung der Verursacher:innen kamen im Vorjahr weitere 95 Menschen im heimischen Straßenverkehr ums Leben.

„Wir haben versprochen, Rasern mit energischen Mitteln entgegen zu treten. Mit der Möglichkeit zur Fahrzeug-Beschlagnahme hat Ministerin Gewessler eine praxistaugliche und rechtlich sichere Vorlage geliefert, die nach der öffentlichen Konsultation und den Beratungen im Verkehrsausschuss heute im Nationalrat mit breiter Mehrheit beschlossen werden konnte“, sagt Weratschnig.

Bei Überschreitungen von mehr als 60 km/h innerorts und 70 km/h außerhalb des Ortsgebietes kommt es bei unbelehrbaren Wiederholungstätern ebenso zur Beschlagnahme und zum Verfall des Fahrzeugs. „Üblicherweise bedeutet ein solcher ‚Verfall‘ dann die Versteigerung. Vom Erlös gehen 70 Prozent an den Verkehrssicherheitsfonds, der Rest - wie bei anderen Geldstrafen - an die jeweilige Gebietskörperschaft“, hält Weratschnig fest und weiter: „Offenbar müssen solche uneinsichtigen und unbelehrbaren Tempobolzer harte Lektionen zu spüren bekommen, damit sie tatsächlich ihr Verhalten überdenken. Hier geht es ganz einfach um die Verkehrssicherheit und ein Mindestmaß an menschlicher Vernunft.“

