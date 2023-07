Leitbetriebe Austria & Schlumberger Sommerfest 2023

Sekt- und Kunstgenuss, Zertifikate und Leitbetriebe

Unser Sommerfest ist jedes Jahr eine schöne Gelegenheit, unsere Leitbetriebe in ungezwungener Atmosphäre zu vernetzen. Der persönliche Austausch ist gerade in Zeiten der Digitalisierung besonders wertvoll Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin Leitbetriebe Austria 1/3

Es ist schön, zusammen mit Leitbetrieben die traditionellen Produkte sowie Innovationen unseres Hauses zu verkosten und gemeinsam für Genussmomente zu sorgen! Benedikt Zacherl, Vorstandsvorsitzender Schlumberger 2/3

Die Künstlerin Angela Fisher setzt sich in ihren Werken mit der ästhetischen Wahrnehmung, Ordnungssystemen und Irritationen auseinander. Die Bilder und Objekte spiegeln sich in Materialität, Formfindung und Inhalten wider Bernhard Böhler, Kurator der Ausstellung VERY 3/3

Get-together der heimischen Vorbildunternehmen

Eröffnung der Kunstausstellung VERY im Schlumberger ART FLOOR

Zertifikatverleihung an 20 österreichische Leitbetriebe

Zahlreiche namhafte Persönlichkeiten aus der österreichischen Wirtschaft- und Medienlandschaft versammelten sich am 4. Juli zum traditionellen Leitbetriebe Austria Sommerfest. Das Get-together fand gemeinsam mit Schlumberger im weitläufigen Garten der Sektkellerei im 19. Wiener Bezirk statt. „ Unser Sommerfest ist jedes Jahr eine schöne Gelegenheit, unsere Leitbetriebe in ungezwungener Atmosphäre zu vernetzen. Der persönliche Austausch ist gerade in Zeiten der Digitalisierung besonders wertvoll “, so Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin Leitbetriebe Austria. Auch Benedikt Zacherl, Vorstandsvorsitzender Schlumberger, freut sich über das gemeinsame Event und betont bei einer Führung durch die Kellerwelten: „ Es ist schön, zusammen mit Leitbetrieben die traditionellen Produkte sowie Innovationen unseres Hauses zu verkosten und gemeinsam für Genussmomente zu sorgen! “ Neben anregenden Gesprächen, Sektgenuss und kulinarischen Highlights standen auch die Eröffnung einer Kunstausstellung sowie die Zertifikatsverleihung an 20 österreichische Leitbetriebe auf dem Programm.

Kunstausstellung VERY

Im Rahmen des Sommerfests wurde im Schlumberger ART FLOOR die Ausstellung VERY eröffnet. „ Die Künstlerin Angela Fisher setzt sich in ihren Werken mit der ästhetischen Wahrnehmung, Ordnungssystemen und Irritationen auseinander. Die Bilder und Objekte spiegeln sich in Materialität, Formfindung und Inhalten wider “, so Kurator Bernhard Böhler über die Ausstellung. Jeweils am Freitag und Samstag zwischen 11 und 18 Uhr kann die Ausstellung in der Heiligenstädter Straße 39 noch bis September 2023 besichtigt werden. Der Schlumberger ART FLOOR bietet zeitgenössischen, aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit, ihre Werke auf der 160m² Galeriefläche auszustellen und einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Zertifikatsverleihungen an exzellente Unternehmen

Insgesamt wurden 20 Unternehmen als ausgezeichneter Leitbetrieb neu- bzw. rezertifiziert. Überreicht wurden die Zertifikate von Monica Rintersbacher gemeinsam mit Andreas Gnesda, Beiratsvorsitzender Leitbetriebe Austria.

Folgende Leitbetriebe bekamen das Zertifikat überreicht:

Neu-zertifiziert:

Merck Gesellschaft mbH

Rezertifiziert:

Aktuell Raiffeisen Versicherungs-Maklerdienst GmbH



BFI Österreich – Berufsförderungsinstitut Österreich

Boehlerit GmbH & Co KG

CBRE GmbH

ETC – Enterprise Training Center GmbH

EQUANS Austria GmbH

Glorit Bausysteme GmbH

HOERBIGER Wien GmbH

HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG

LeitnerLeitner GmbH

LIMESODA Interactive Marketing GmbH

Linz Center of Mechantronics GmbH

MUREXIN GmbH, Querfeld Ges.m.b.H.

Querfeld Ges.m.b.H.

REIWAG Facility Services GmbH

SCHRACK SECONET AG

VERBUND AG

Volksbank Wien AG

Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H.



Über Leitbetriebe Austria

Leitbetriebe Austria repräsentiert die Vorbildunternehmen der heimischen Wirtschaft und bietet eine einzigartige Plattform zur Positionierung als Vorzeigeunternehmen, exklusives Beziehungsmanagement und vertrauensvollen Wissenstransfer. Leitbetriebe sind Unternehmen, die abseits vom wirtschaftlichen Erfolg auch gesellschafts-, umwelt- und sozialpolitische Verantwortung übernehmen. Eine Zertifizierung als Leitbetrieb erfolgt nach erfolgreicher Durchführung des speziell entwickelten Qualifikationsverfahrens. www.leitbetriebe.at

